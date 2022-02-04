174 gündür pedal basıyor 200 gün daha var

23 yaşındaki Milan Winkler, bisikletle Hindistan'a gitmek için çıktığı yolculukta, Burdur'a geldi. 174 günde 8 bin 400 kilometre pedal çeviren Winkler, yolculuğunu 1 yılda tamamlamayı hedefliyor.

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Almanya’nın Bonn kentinden bisikletiyle 15 Ağustos 2021’de yola çıkan Milan Winkler, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye geldi. Türkiye yolculuğunda Burdur’a ulaşan Winkler, gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için seyahat ettiğini söyledi.

Yolculuğa başladıktan sonra 8 bin 400 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Milan Winkler, “Hedefim Hindistan’a gitmek. Şu ana kadar 8 bin 400 kilometre pedalladım. Mevsim nedeniyle bazı zorluklar yaşıyorum. Sırbistan’da hava oldukça kötüydü ve dağdaydım. Sığınacak yer bulamadım. Şans eseri terk edilmiş bir otel buldum. Sırbistan’dan Kosova’ya girmek istedim, bütün gün yağmurda yokuş yukarı bisiklet sürdüm, bana sınırın kapalı olduğu söylendi” dedi.

Türkiye’nin ardından rotasında Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan’dan sonra Hindistan yer alan Winkler, yolculuğunu 1 yılda tamamlamayı planlıyor.

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DHA