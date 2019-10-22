Beş asırdır ihtişamını koruyan Muradiye Camii

Manisa'nın önemli eserlerinden Muradiye Camii, 5 asıra yaklaşan geçmişine rağmen tüm ihtişamını koruyor.

Klasik Osmanlı mimari özelliklerini taşıyan Muradiye Camii 1583-1585 yıllarında Sultan III.Murat tarafından külliye olarak yaptırılmış.

Mimar Sinan'a ait olan proje kesme taştan ve ters T planlı olarak tasarlanmış.

İki zarif minaresi, vitray, çini, mermer ve ahşap işçiliği Osmanlı süsleme sanatının en güzel örnekleri olarak gösteren cami, Manisa'nın Sultanönü semtinde bulunuyor.

Sibyan Mektebi kısmı zaman içinde yıkılsa da Medrese ve İmarethane bölümleri sapasağlam ayakta ve günümüzde Manisa Müzesi olarak hizmet veriyor.

Avluda, cami ile medrese arasında yer alan kütüphane 1812 yılında Karamanoğullarından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış ve günümüzde Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi olarak işlevini sürdürüyor.

Caminin mihrap duvarı İznik çinileriyle kaplı.

Mermer minberi çok değerli bir sanat eseri olarak kabul ediliyor.

Üst pencerelerde cam işi süslemeler yer alan Muradiye Camii’nin güneydoğu köşesinde bulunan mermerden yapılmış hünkar mahfilinin tavanı malâkari işlemelerle, kubbe, tonoz, kemer ve pencerelerin etrafı ise kalem işleri ile bezenmiş.