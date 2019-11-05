Çin’in masalsı nehri Lijiang

Burası, Çin vatandaşlarınca da “dünyanın en güzel manzarası” diye anılıyor.

Tüm bunlara rağmen birkaç yıl önce Lijiang Nehri’ndeki turizm kaynaklarını geliştirme çalışmalarında aşırıya gidildi, nehirde yer alan bazı adaların asıl görünümü bozuldu.

Sorunu fark eden yerel hükümet derhal harekete geçti. Lijiang Nehri’nin bağlı olduğu Guilin Belediyesi, mevcut problemleri çözmek için 2012 yılından bu yana 7 milyar yuan tutarında harcamalar gerçekleştirerek, Lijiang Ekolojik Koruma Projesi’ni başlattı.

Proje sayesinde bölgedeki dağlar daha güzel, akarsular daha temiz oldu.

Bölgedeki zengin turistik kaynaklardan faydalanılarak yerel halkın geliri yükseltildi, yaşam şartları iyileştirildi.

Ancak önceki yıllarda turizmin düzensiz gelişmesi birçok çevre sorununa yol açtı.

Bir süre önce turizmin hareketli olduğu sezonlarda Lijiang Nehri’nde 5 bin kayıkçı faaliyet gösteriyordu.

Bu dönemde çevre kirliği, kayık turlarının bilet fiyatlarının yüksekliği ve turistlerin can güvenliği konusundaki eksikler gibi birçok sorun doğuyordu.

Guilin Belediyesi, koruma çalışmaları çerçevesinde kayıkçı sayısına kısıtlama yapılırken, bu kişilerin belli bir şirketin yönetimine bağlı faaliyet göstermesi sağlandı. Lijiang Nehri’nde kayıkların faaliyetlerine çevre koruma standartlarına uyma şartı koyuldu ve üç etaplı nehir kirliliğini ıslah projesi başlatıldı.

Lijiang Nehri, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya doğa mirasları listesine alındı.

Son yıllarda Guilin Belediyesi, Lijiang Nehri’nde ekolojik köy inşası, yoksullukla mücadele, turistik ürünlerin geliştirilmesi ve altyapı tesislerinin inşası gibi çalışmaları hızlandırdı, böylece dünyaca ünlü Guilin bölgesinin görünümü güzelleştirildi.

Şu anda Lijiang Nehri güzergahında ormanlık alanların oranı yüzde 80,46’yı buluyor. Nehrin su kalitesi standartları karşılıyor. Lijiang’ın neresine giderseniz gidin, kendinizi bir bahçede gibi hissediyorsunuz.