Cumhuriyet döneminin ilk tren istasyonu

Atatürk Orman Çiftliği sınırlarında bulunan Gazi Tren İstasyonu, yıllarca Ankara-Eskişehir yönünde Ankara Garı’ndan sonraki ilk durak olma özelliğini taşıdı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinden Ankara'ya dönüşlerinde genellikle Gazi İstasyonu'nda inip oradan otomobille Çankaya Köşkü'ne çıktığı biliniyor.
Atatürk, aralarında Fgan Kralı’nın da yer aldığı önemli konuklarını bu istasyonda karşılaşmıştı.
Birinci Ulusal Mimarlık döneminin özelliklerini taşıyan bu anıtsal nitelikli gar binasının cephelerinde Osmanlı dekoratif ögeleri kullanılmış ve planı batı tren istasyonu şemalarına uygun planlanmıştı.
İstasyonun, kare planlı giriş holünün sağ ve solunda iki katlı ve içerisinde merdivenlerin yer aldığı iki kule mevcut.
Giriş ve peron yönündeki büyük kemerler ahşap payandalarla desteklenen saçaklarla belirginleştirilmiş.
Klasik Osmanlı mimarisinden gelen sivri kemerler, 16 yy. çinilerinde görülen motifler, Türk ahşap binalarında görülen ahşap nakışlı geniş saçaklar, yapıya farklı bir görünüm veriyor.
Garın cephelerinde kullanılan çiniler Kütahya'da üretilmişti.
Ankara'nın bu güzel istasyonunun trenlerle ve yolcularla birlikteliği 2000'li yılların başında sona ermişti.
Gazi Mahallesi’nde Silahtar Caddesi üzerinde yer alan istasyon, günümüzde Ankara-Polatlı Bölgesel Treni ve Başkentray hattına hizmet veriyor.