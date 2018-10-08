Diyarbakır’da tarihe yolculuğun adresi İçkale
Diyarbakır’ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan tarihi mekan, kente gelen turistlerin ilk uğrak yeri durumunda.
Amida Höyüğü, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme, Atatürk Müzesi, cephanelik, jandarma binası, eski cezaevi, kolordu binası ve eski adliye binası ile adeta açık hava müzesine dönüştürülen İçkale’de, özellikle hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi envanterinde bulunan, kentte çeşitli arkeolojik dönemlere ait kazı alanlarında yer alan 36 bin eser de İçkale Müze Kompleksi’nde tarihe ışık tutuyor.