Eskişehir’deki 753 yıllık Selçuklu eseri Alaeddin Camii

Eskişehir'in en eski camilerinden olan Alaeddin Camii, 753 yıllık bir geçmişe sahip.

Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan cami, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1267 yılında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış. Sonraki yüzyıllarda cami üzerinde yapılan değişikler ve restorasyonlarla Selçuklu mimari özelliklerini yitirmiş.

1944-1951 yılları arasında, çevreden toplanılan ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nin temelini oluşturacak tarihi eserlerin tutulduğu müze olarak kullanılan Alaeddin Cami, bu tarihten itibaren tekrar onarılarak ibadete açılmış.

Cami; dikdörtgen planlı, tek mekânlı, son cemaat mahalli bulunan, ibadet mekânı ortada kubbenin örttüğü ahşap kirişlerle kaplı.

Moloz taş tüm duvarlarda, ahşap ise tavan ve kubbedeki kaplamada kullanılmış.

Yapıda günümüzde yapılmış birkaç kalemişi süsleme dışında süsleyici bir öge kullanılmamış.

Kendi adı ile anılan parkın içerisinde bulunan cami, şehrin en eski camilerinden.

Alaeddin Camii çevresinde, Alaeddin Parkı adıyla anılan yeşil bir alan da bulunuyor.