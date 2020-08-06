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Eskişehir’deki 753 yıllık Selçuklu eseri Alaeddin Camii
Eskişehir’deki 753 yıllık Selçuklu eseri Alaeddin Camii
Eskişehir'in en eski camilerinden olan Alaeddin Camii, 753 yıllık bir geçmişe sahip.
Seyahat 6 Ağustos 2020 - 16:55

Odunpazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan cami, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1267 yılında III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış. Sonraki yüzyıllarda cami üzerinde yapılan değişikler ve restorasyonlarla Selçuklu mimari özelliklerini yitirmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

1944-1951 yılları arasında, çevreden toplanılan ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nin temelini oluşturacak tarihi eserlerin tutulduğu müze olarak kullanılan Alaeddin Cami, bu tarihten itibaren tekrar onarılarak ibadete açılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Cami; dikdörtgen planlı, tek mekânlı, son cemaat mahalli bulunan, ibadet mekânı ortada kubbenin örttüğü ahşap kirişlerle kaplı.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Moloz taş tüm duvarlarda, ahşap ise tavan ve kubbedeki kaplamada kullanılmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yapıda günümüzde yapılmış birkaç kalemişi süsleme dışında süsleyici bir öge kullanılmamış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kendi adı ile anılan parkın içerisinde bulunan cami, şehrin en eski camilerinden.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Alaeddin Camii çevresinde, Alaeddin Parkı adıyla anılan yeşil bir alan da bulunuyor.

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