Hanedanlığın en önemli sarayı olan Gyeongbokgung Sarayı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak listelenen Changdeokgung Sarayı... Güney Kore'nin görkemli sarayları turistlerin ve gezginlerin göz bebeği.

Güney Kore, saraylarıyla her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Seul’e gidenler, merkezde bulunan Gyeongbokgung Sarayı ile Waryong-dong semtindeki Changdeokgung Sarayını mutlaka görmeli.

GYEONGBOKGUNG SARAYI

Seul'un merkezindeki Bugaksan Dağını arkasına alıp şehir merkezine bakan bir yerde bulunan Gyeongbokgung Sarayı, 1395 yılından itibaren yaklaşık 200 yıl boyunca Joseon Hanedanlığının ana kraliyet sarayı olmuş, 1592 yılında Japonya'nın Kore'yi işgaliyle komple yanmıştır. Daha sonra 275 yıl boyunca harabe olarak kalmış ve 1867 yılında orijinal halinden daha büyük olacak şekilde yeniden inşa edilmiştir. Fakat henüz 50 yıl geçmeden Japon yönetimi yüzünden tekrar harap edilmiştir. 1910 yılında Japonya'nın Joseon'u istilası, Gyeongbokgung Sarayı'nın ön tarafının yıkılmasına sebep olmuş ve buraya Japonlar tarafından koloni yönetiminin ana binası olan Hükümet Genel Binası inşa edilmiştir. 1926 yılında tamamlanan bu bina 1945 yılında bağımsızlıktan sonra da kullanılmıştır fakat 1996 yılında tamamen yıkılıp Japon istilasının kalıntıları yok edilmiştir. Sadece kalıntıların bir bölümü Kore Bağımsızlık Salonu'nda sergilenmektedir. 2010 yılında Gyeongbokgung Sarayı'nın restorasyonu tamamlanmış ve eski görüntüsünün büyük bir bölümü tekrar kazandırılmıştır. Japon istilasıyla kraliyet sarayının doğu tarafına taşınmış olan Gyeongbokgung Sarayı'nın Gwanghwamun kapısı da ilk konumuna taşınmıştır. Gyeongbokgung Sarayı'nın içinde bulunan kralların devlet yönetimiyle ilgilendiği Geunjeongjeon Salonu ve ziyafet salonu olarak kullanılan Gyeonghoeru Köşkü, görkemli ve mimari stil bakımından üstün olması özellikleriyle birçok turistin uğrak mekânları olmuştur.

UNESCO DÜNYA MİRASI:CHANGDEOKGUNG SARAYI

Seul'deki Jongno-gu ilçesinin Waryong-dong semtinde bulunan Changdeokgung Sarayı, Joseon Hanedanlığındaki (1392-1910) eski saray yapısının görüldüğü temsili saraylardan biridir. 1405 yılında Kraliyet Villası olarak inşa edilmiş ancak, asıl öncelikli saray olan Gyeongbokgung, 1592 yılında Japon kuvvetleri Kore’yi işgal ettiği zaman komple yandığı için 1867 yılında yeniden inşa edilene kadar Joseon kralları Changdeokgung Sarayı'nı kullanmışlardır. Changdeokgung, 1997 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak listelenmiştir.

Changdeokgung, Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edilmesine rağmen, Goryeo Hanedanlığı saraylarının mimari özelliklerini taşımakta olup topografik özelliklere uygun olarak bir dağ eteğinde inşa edilmiştir. Kraliyet sarayları genel olarak, içinde yaşayanların itibarını ve otoritesini vurgulayacak şekilde planlanmış bir düzene göre inşa edilmiştir ancak Changdeokgung’un yerleşimi Bugaksan Dağının eteklerinin karakteristik coğrafi özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak üzere planlanmıştır. Donhwamun ana girişinin dahil olduğu Injeongjeon Salonu ve Seonjeongjeon Salonu gibi o zamandan kalma hasar görmemiş yapılar, Kore'nin geleneksel bahçesi olan Biwon'un da dahil olduğu görkemli tarihi kalıntılardır. Kraliyet sarayında bulunan Nakseonjae, geleneksel Kore evi olan hanokun güzelliklerini yansıtmaktadır.

Changdeokgung Sarayı'ndaki Injeongjeon Salonu – Kralın taç giyme töreninin gerçekleştirildiği, hükümet yetkilileriyle görüşmelerin yapıldığı ve yabancı elçilerin kabul edildiği önemli devlet etkinlikleri için kullanılan yerdir.