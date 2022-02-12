Hayalindeki otobüsü 700 bin lira harcayarak yaptı

Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı ve gezgin Kadir Mert, 7 ay önce aldığı 1960 model hurda otobüsü çocukluk hayali olan 'School Bus'a (Okul otobüsü) dönüştürdü. Otobüsün içini adeta bir ev gibi donatan Mert, otobüste hem yaşıyor hem geziyor. Mert'in yeni hayali 'School Bus' ile dünya turu yapmak.

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Standart boyut

İzlediği filmden etkilenerek kendine 700 bin lira değerinde okul otobüsü yaptıran Samsunlu Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert, konakladığı yerlerde sarı renkteki otobüsü insanların ilgi odağı oluyor.

Kadir Mert, “School Bus’ı çizgi filmlerde görüyordum, çok hoşuma gidiyordu. Hep oyuncaklarını alırdım. Daha sonrasında bu aracın evim olmasına dair çocukluk planlarım vardı. Bunu gerçekleştirmem 20 yıl sürdü. Hayatımdan son derece memnunum. 7 ay önce otobüsü hurda halinde satın aldım. Tüm parçalarını yeniledim. 5 ay içinde aracı ayağa kaldırdım. Toplamda 700 bin lira harcadım” dedi.

DÜNYA TURUNA ÇIKACAK

Dünya turuna çıkmak isteyen Mert, sözlerine şöyle devam etti:

“Evim ve arabam bu okul otobüsü oldu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Dünya turu niyetim var. Normalde Nepal’de yamaç paraşütü eğitmeni olduğum için orada çalışmalarım mevcut. Araçla 6 bin kilometrelik yolu gideceğim. Öncelikle 1 sene kadar Türkiye’de testlerini gerçekleştireceğim. Dün gece Samsun Atakum sahilinde konakladım.”

“Uykuya dalmam gece 04.00’ü buldu. Sürekli insanlar geliyordu. ‘İçine girebilir miyiz, bakabilir miyiz’ diyorlar. Her gelenin hoşuna gidiyor. Sohbet ediyoruz, kahve ikram veriyorum.” (İHA)

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