Hindistan’ın pembe kenti Jaipur

Dünyanın en popüler seyahat rotalarından biri Hindistan Altın Üçgen’dir.

Delhi, Agra ve Jaipur şehirlerinden oluşan bu üçgenin en renkli noktası ‘Pembe Kent’ olarak anılan Jaipur'dur.

Rajasthan eyaletinin başkenti olan Jaipur, 1853 yılında İngiltere kraliyet ailesinin şehri ziyareti sebebiyle baştan başa boyanmış ve o günden beri de Pembe Kent adıyla anılıyor.

Günümüzde siyasi bir etkisi kalmayan Raca'nın yaşadığı Şehir Sarayı ilk ziyaret edilmesi gereken noktalardan.

Hemen Şehir Sarayı'nın yakınlarındaki Hawa Mahal (Rüzgarlar Sarayı) Moğollar zamanında saraydaki kadınların çarşıyı pazarı izlemeleri için inşa edilmiş ve günümüzde de milyonlarca ziyaretçi çeken bir nokta.

1799'de kumtaşından yapılmış bu orijinal yapının cephesi 953 küçük pencere, balkon ve ince paravan işiyle bezelidir.

Şehir Sarayı'nın arka kapısının hemen karşısında bulunan Jantar Mantar Gözlemevi de ilginç bir nokta.

Jantar Mantar ölçüm cihazları anlamına geliyor ve devasa güneş saatleri, yıldızları inceleyen, ay tutulmalarını hesaplayan yapıları ve elbette burçlara göre yıldız haritası oluşturmayı sağlayan bölümleriyle çok ilgi çekiyor.

Jaipur merkezden 11 km uzaklıktaki Amber Kalesi'de mutlaka gezilmesi gereken yerlerden.

Mihrace I. Man Singh tarafından 1592'de yaptırılan kale 1727'de idarenin Jaipur'a taşınmasına kadar bölgenin yönetimi için kullanılmış.

2013'te Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren kaleye bugün ziyaretçiler fil sırtında ya da ciplerle çıkabiliyorlar.

Burada çalıştırılan fillerin bakımlarının yapıldığı köy ise kaleye 5-6 km uzaklıkta bulunuyor.