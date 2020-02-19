Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hırvatistan kasabasında ilginç bahara merhaba karnavalı
Hırvatistan kasabasında ilginç bahara merhaba karnavalı
Hırvatistan’ın Sinj kasabası ilginç bir festivale ev sahipliği yapıyor.
Seyahat 19 Şubat 2020 - 12:46

Yüzyıllardır yapılan bu festival, Kamešnica Dağı’nın eteklerindeki köylerde bir gelenek halini almış durumda.

Foto: DepoPhotos

Festivalin karnaval yürüyüşü de Sinj’de yapılıyor.

Foto: DepoPhotos

Yaşlı erkeklerin 1,5 metrelik koyun postları giyip bellerine çan taktıkları karnaval yürüyüşünde, bu durum yerel halkın kışın soğuklarıyla savaşının sona erdiğini ve bunu atlatarak bahara merhaba dediklerini anlatıyor.

Foto: DepoPhotos

Karnaval, Hırvatistan Cumhuriyeti’nce Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

Son güncelleme: 12:47 - 19.02.2020