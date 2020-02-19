Hırvatistan kasabasında ilginç bahara merhaba karnavalı
Yüzyıllardır yapılan bu festival, Kamešnica Dağı’nın eteklerindeki köylerde bir gelenek halini almış durumda.
Festivalin karnaval yürüyüşü de Sinj’de yapılıyor.
Yaşlı erkeklerin 1,5 metrelik koyun postları giyip bellerine çan taktıkları karnaval yürüyüşünde, bu durum yerel halkın kışın soğuklarıyla savaşının sona erdiğini ve bunu atlatarak bahara merhaba dediklerini anlatıyor.
Karnaval, Hırvatistan Cumhuriyeti’nce Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alıyor.