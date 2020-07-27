Hırvatistan’ın büyüleyici kasabası Umag

Hırvatistan'ın en batı kasabası Umag, hem iç hem de dış turizmin popüler seyahat rotaları arasında yer alıyor.

Nüfusu 7 binin biraz üzerinde olan Umag’ın yatak kapasitesi 60 binin üzerinde.

Kuruluşu Roma İmparatorluğu dönemine dayanan tarihi yerleşim yeri, 1248 yılında Venedik İmparatorluğu’nun eline geçmiş.

Daha sonra sırasıyla Avusturya ve 1943’e kadar İtalyanların yönetiminde olan bölge, 1991 yılından bu yana da bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan’a bağlı.

Bu yoğun el değiştirme Umag’ın nüfusundaki etnik yapıda da kendini gösteriyor.

Hırvatlar %59 ile ağırlıklı nüfusu oluştururken İtalyanlar, Sırplar, Boşnaklar, Arnavutlar da diğer nüfusun içinde yer alıyor.

Çok sayıda küçük koylarla dolu olan Umag’ın kalbi eski şehir, Arnavut kaldırımlı dar sokakların iki yanına sıralanmış tarihi binalarıyla ziyaretçilerini yüzyıllar öncesinin atmosferine sokuyor.

Bunda, kasabanın bu bölümü çevreleyen tarihi surların da payı büyük.

Restoran, kafe ve hediyelik eşya dükkanları bu gezinti sırasında size eşlik ediyor.

Lüks yatların demirlediği bir marinaya da sahip olan Umag, Hırvat Açık Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapan uluslararası tenis merkezi ile de ünlü.