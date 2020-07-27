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Hırvatistan’ın büyüleyici kasabası Umag
Hırvatistan’ın büyüleyici kasabası Umag
Hırvatistan'ın en batı kasabası Umag, hem iç hem de dış turizmin popüler seyahat rotaları arasında yer alıyor.
Seyahat 27 Temmuz 2020 - 15:25

Nüfusu 7 binin biraz üzerinde olan Umag’ın yatak kapasitesi 60 binin üzerinde.

Foto: DepoPhotos

Kuruluşu Roma İmparatorluğu dönemine dayanan tarihi yerleşim yeri, 1248 yılında Venedik İmparatorluğu’nun eline geçmiş.

Foto: DepoPhotos

Daha sonra sırasıyla Avusturya ve 1943’e kadar İtalyanların yönetiminde olan bölge, 1991 yılından bu yana da bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan’a bağlı.

Foto: DepoPhotos

Bu yoğun el değiştirme Umag’ın nüfusundaki etnik yapıda da kendini gösteriyor.

Foto: DepoPhotos

Hırvatlar %59 ile ağırlıklı nüfusu oluştururken İtalyanlar, Sırplar, Boşnaklar, Arnavutlar da diğer nüfusun içinde yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

Çok sayıda küçük koylarla dolu olan Umag’ın kalbi eski şehir, Arnavut kaldırımlı dar sokakların iki yanına sıralanmış tarihi binalarıyla ziyaretçilerini yüzyıllar öncesinin atmosferine sokuyor.

Foto: DepoPhotos

Bunda, kasabanın bu bölümü çevreleyen tarihi surların da payı büyük.

Foto: DepoPhotos

Restoran, kafe ve hediyelik eşya dükkanları bu gezinti sırasında size eşlik ediyor.

Foto: DepoPhotos

Lüks yatların demirlediği bir marinaya da sahip olan Umag, Hırvat Açık Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapan uluslararası tenis merkezi ile de ünlü.