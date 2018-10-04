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Huzur arayanların tercihi Tabiat Parkı
Huzur arayanların tercihi Tabiat Parkı
Sapanca Gölü manzarasına karşı huzur bulmak isteyenlerin tercihi Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı oluyor.
Seyahat 4 Ekim 2018 - 12:35

Adapazarı – Sapanca karayolu üzerinde ve Adapazarı’na 12 km. mesafede bulunan sakin ortam, şehir hayatından yorulan günü birlikte olsa doğaya karışmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

t1Toplam alanı 27 hektarın üzerinde olan İl Ormanı Tabiat Parkı, 1983 yılında mesire yeri olarak oluşturulmuş, 2011’de ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Tabiat Parkı’ olarak tescil edilmiş.

t2Dört mevsim ayrı güzel olan bu yerde Sapanca Gölüne karşı doğanın arasına karışarak bol oksijenli bir gün geçirebilir, mesire yerinde bulunan ağaçlarda yeşilin her tonunu görebilirsiniz.

t8Tabiat Parkı'nda Meşe, Karaçam, Sarıçam, Kızılçam gibi bir çok ağaççık bulunurken Dişbudak ve Akçaağaç gibi üst tabaka ağaçları da görmek mümkün.

t9Tabiat Parkı civarında ise Yaban kedisi, Şahin, Doğan, Atmaca, Tavşan, Tarla Kiraz Kuşu gibi başlıca hayvan türleri de yer alıyor.

t3Uzun süre kalmak isteyenler bungalov evlerde doğa ile iç içe güzel günler geçirebiliyor.

t7Sapanca Gölüne hakim bir yükseklikte olan Milli Park'ta günü, ailenizle güzel bir gün batımı izleyerek tamamlayabilirsiniz.

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