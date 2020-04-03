İbiza nerede, hangi ülkede? İşte İbiza haritası…

İbiza, dünya turizm merkezleri arasında yer alıyor. Eğlenme merkezler ve gece kulüpleri ile dikkat çeken İbiza'nın ada olması da ziyaretçilerin ilgisini daha arttırıyor.

Dünya’da belli başlı yerler her yıl turist akınına uğruyor. Bu konumlardan biri de İbiza oluyor. Dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yeri olan İbiza plaj, kumsal ve eğlencenin yanı sıra gece kulüpleri de oldukça ünlü. Peki İbiza nerede?

İBİZA NEREDE?

İbiza ya da Eivissa; Akdeniz’deki Balear Adaları’nda bulunan ve İspanya yönetiminde olan bir adadır. Adada başı çeken üç şehir vardır. Bunlar, İbiza Town, Santa Eularia del Rui ve Sant Antoni de Portmany’dir. Her ne kadar Balear aları’nın en büyüğü Mallorca olsa da; İbiza son 30 yıldır gerek turizmin, gerekse de eğlence dünyasının Avrupa’daki önemli bir merkezi olmuştur.İbiza ismi; Arapça “Yabisah” kelimesinden gelmiştir. Sebebi de; Orta Çağ’da önemli bir süre Müslümanlar’ın kontrolünde kalmış olmasıdır. Katalanca’da ise; Eivissa ismi kullanılmaktadır.İbiza adası; daha çok yaz partileri ve Dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınır. Bunlar arasında, Space, Pacha, Privilege, Amnesia, Eden ve Es Paradis gelir.

Adanın büyük bir bölümü 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.