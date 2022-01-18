İşte o meşhur Babil: Hâlâ heyecan verici

Kral 2. Nebukadnezar tarafından yaptırılan ve dünyanın antik yedi harikasından biri olarak kabul gören Babil'in Asma Bahçeleri'nden günümüze sadece tuğla ve kil kalıntıları kalmış olsa da, kentle iç içe olan 10 kilometrekareye yayılan tarihi bölge hala ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.

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Irak’ın Fırat Nehri kıyısındaki Babil antik kenti, başkent Bağdat’a yaklaşık 90 km mesafede bulunuyor.

Mezopotamya’daki kentin adı 4 bin yıl önceye ait bir kil tablette de geçiyor. Bir zamanlar kuleleri ve kerpiç tapınakları ile ünlü bir imparatorluk merkezi olan kent, 2019 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesine de alınmıştı.

DÜNYANIN YEDİ HARİKASINDAN BİRİ

Kral 2. Nebukadnezar tarafından yaptırılan ve dünyanın antik yedi harikasından biri olarak kabul gör Babil’in Asma Bahçeleri’nden günümüze sadece tuğla ve kil kalıntıları kalmış olsa da, kentle iç içe olan 10 kilometrekareye yayılan tarihi bölge hala ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük kenti olan Babil zamanla önemini kaybetmiş, hatta ihtişamlı yapıları çölün kumları arasında kaybolup gitmiş.

19. yüzyıl başlarında Avrupalı arkeologların yürüttüğü kazı çalışmaları sayesinde çok sayıda eser yeniden gün yüzüne çıkarılmış. Ancak kazı çalışmaları, ülkenin içinde bulunduğu bitmek bilmeyen istikrarsızlık nedeniyle oldukça yavaş ilerliyor.

Öyle ki, bu önemli kültürel alanın sadece yüzde 18’lik kısmı günyüzüne çıkarılabilmiş. Kazılar sonrası çıkarılan Babil Aslan Heykeli ve büyük kısmı hala duran İştar Kapısı, dünya kültür tarihinin önemli eserleri arasında sayılıyor.

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