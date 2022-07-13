Kapadokya’yı bayramda 83 bin 766 kişi ziyaret etti

UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Kapadokya'yı 4 günlük bayram tatilinde toplam 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Hacı Bektaş Veli Müzesi’ni Kurban Bayramı tatilinde 27 bin 500 kişi ziyaret etti.

Zelve Ören Yeri’ni 16 bin 182 kişi ziyaret ederken, Göreme Açık Hava Müzesi’ni ise 15 bin 305 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ayrıca, Kaymaklı Yeraltı Şehri’ni 8 bin 674, Derinkuyu Yeraltı Şehri’ni 7 bin 433, Özkonak Yeraltı Şehri’ni 3 bin 297, Karanlık Kilise’yi 2 bin 130 kişi ziyaret etti.

9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerini toplam 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. (İHA)