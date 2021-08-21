Kürek yarışları başladı, Sapanca şenlendi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası final yarışları Sapanca Gölü'nde start aldı. 24 takımdan 700 sporcunun katıldığı yarışlar Sapanca Gölü'nü renklendirdi...

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Deniz Küreği Türkiye Kupası’nın final yarışları, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Sapanca Gölü’nde start aldı. 3 gün sürecek şampiyonada 24 takımdan 700 sporcu 12 kategoride en iyi dereceyi alabilmek yarışacak. Dün gerçekleştirilen sıralama yarışlarının ardından bugün suya inen sporcular, en iyi olabilmek için kürek çekiyor.



“AMACIMIZ DÜNYA ÇAPINDA SPORCU YETİŞTİRMEK”

Etkinliğin kürek federasyonu açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, amaçlarının dünya çapında sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. İşseven, “Ülke olarak deniz küreğini yeni tanıdık ama 10 sene içinde baya bir gelişme oldu. Bugün gördüğüm kadarıyla kulüpler tamamıyla gençlere yönelik bir çalışma içine girmişler. Önümüzdeki yıllarda deniz küreği olimpik olduğu zaman bu çocuklar artık milli takım olarak dünyada bizi temsil edecekler. Şu anda gelişmeleri bizi memnun ediyor. Bu başarılar da ülkemiz için inşallah mükemmel bir netice ile sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA DERECELERİ ELDE ETMEK İSTİYORUM”

Yarışların heyecanlı bir şekilde başladığını söyleyen İzmit Sümerspor Kürek Kulübü sporcusu Muhammet Eren Salman, “Yaklaşık 2 yıldır kürek sporuyla uğraşıyorum. Tüm genç arkadaşlarımın kürek sporuna başlamalarını tavsiye ediyorum. Kişisel gelişim açısından son derece faydalı bir spor. Bugün yapılan yarışlar heyecanlı başladı. Kendi ekibim adına istediğimiz sonucu elde edemedik ama diğer takım arkadaşlarım birinci oldular. İkinci defa yarışlara katılıyorum. Yarışlara çok sıkı hazırlandık, erken saatlerde antrenmanlara başladık. İleride milli takıma girip dünyada dereceler elde etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

19 yaş altı kızlar tek kategorisinde birincilik elde eden Ayşe Baydar ise şöyle konuştu:

“Yaklaşık 5 senedir kürek sporuyla ilgileniyorum. Bugün yarışlarda tek kategoride katıldım. Oldukça iyi bir yarıştı, birinci oldum. Başarı elde ettiğim için mutluyum. Çok çalıştık, çok emek verdik. Önümüzdeki hafta milli takım seçmeleri var ona da sıkı bir şekilde hazırlanıyorum. Hedefim milli takıma girip yurtdışında büyük başarılar elde etmek.”

DHA