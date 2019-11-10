Marmaris ve Datça’da kasım ayında deniz keyfi

Marmaris ve Datça’da ‘burada yaz bitmez’ dedirten görüntülerin yaşandığı plajlar, yaz günlerini aratmadı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 28 dereceyi gösterdiği Marmaris’te, deniz suyu sıcaklığı 16 derece olarak ölçüldü.

Türkiye’nin birçok şehrinde kış mevsimi etkisini gösterirken, sonbaharın son ayında güzel havayı fırsat bilenler, soluğu kıyı şeridinde aldı. Turistlerin bir kısmı çocuklarıyla gün boyu yüzerek eğlendi. Kimileri şezlonglarında kitap okuyarak ya da güneşlenerek dinlendi.

Kuzey Avrupa’dan gelen turistler ve tatilciler şezlonglarında bronzlaşmaya çalıştı. Marmarisliler ise Uzunyalı ve Yat Limanı’nda kafeteryalarda eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içti.

Datça ilçe merkezindeki ‘mavi bayraklı’ Hastanealtı Plajı da güzel havayla dolup taştı. Datça’da hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 dereceyi buldu. Yaşlısı genci birçok kişi, sonbaharda güzel havanın tadını çıkardı.