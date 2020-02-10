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Mesir macunu tarihinin yaşatıldığı müze
Mesir macunu tarihinin yaşatıldığı müze
Şehzadeler şehri Manisa’da 480 yıllık bir gelenek olan Mesir’in hazırlanması ve Sultan Camii (Mesir Camii) kubbelerinden halka saçılmasının canlandırıldığı Şehzadeler Parkı'ndaki Dioramik Mesir Müzesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Seyahat 10 Şubat 2020 - 13:44

Müzede mesir macununun bulunma hikayesinin yanısıra, halka nasıl dağıtıldığını gösteren resimler ve heykeller yer alıyor. Müzede ayrıca mesir macunu satış dükkanı da bulunuyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Mesir’in hikayesine gelince; 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın hayırseverliği ile bilinen annesi Hafsa Sultan, 1530 -1531 yıllarında Manisa’da hastalanır.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Hastalığına çare bulunamayan Sultan’ın yaptırdığı Sultan Camii Medresesi’nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Halk, her yıl nevruzun kutlandığı 21 Mart’ta Sultan Camii’nin önünde toplanır ve böylece Manisa Mesir Macunu Festivali doğar.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Mesir macununun pek çok hastalığa şifa verdiğine, bu macundan tüketenleri o yıl yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise çocuğunun olacağına inanılıyor.

Son güncelleme: 13:51 - 10.02.2020
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