NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ finalde

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.



OYLARIN YÜZDE 94’ÜNÜ ALDI

Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde en yakın rakibi bulut kulesine karşı oyların yüzde 94’ünü aldı. Van Gölü şimdi 5'inci turda rakibi “Hareket Halindeki Yıldızlar” fotoğrafıyla finalde yarışacak. Birincilik için bugün başlayan oylama 12 Nisan’da sona erecek.

İHA-DHA

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