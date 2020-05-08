Otellerde 10 yataktan 8’i boş kaldı

Covid-19 pandemisinin turizm sektörüne olan faturası ortaya çıkmaya başladı. Bakanlığın verilerine göre mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 50 düşerken, gecelemeler yüzde 53 azaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mart 2020 konaklama istatistiklerini açıklandı.

Turizm işletmeli belgeli konaklama tesislerindeki doluluk oranı mart ayında yüzde 19.30'a geriledi.

2019 yılı mart ayında otellerde doluluk oranının yüzde 40.28 olduğu dikkate alındığında coronavirüs etkisiyle konaklamaların yüzde 50 azaldığı görüldü. Öte yandan, doluluk oranı bu yılın ocak ayında yüzde 39.42, şubatta ise 35.27 seviyesindeydi.

İSTANBUL’DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Mart 2020’de konaklama tesislerinde doluluk oranları İstanbul'da yüzde 24.11, Ankara'da yüzde 23.60, İzmir'de yüzde 15.71, Antalya'da 18.09, Muğla'da 8.44 oldu.

Mart 2019’da konaklama tesislerinde doluluk oranları İstanbul'da yüzde 61.79, Ankara'da yüzde 39.76, İzmir'de yüzde 38.04, Antalya'da 36.76, Muğla'da 15.22 seviyesindeydi.

GECELEME YÜZDE 53.5 AZALDI

Mart 2020'de tesise geliş 1.7 milyon kişi, geceleme sayısı 3.6 milyon oldu. Mart 2019'da tesis geliş 3.3 milyon geceleme ise 7.1 milyon seviyesindeydi. Verilere göre, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tesise geliş yüzde 52, geceleme sayısı yüzde 53.5 azaldı.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 12'LİK KAYIP

Verilere göre, yılın 3 aylık döneminde tesise geliş 7,7 milyon kişi, geceleme sayısı da 16.2 milyon olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın ilk 3 aylık dönemine göre 2020'de tesislere gelişler yüzde 12, geceleme sayısı ise yüzde 12.9 azaldı.

Doluluk oranı da 2019'un ilk üç ayında yüzde 37.68 iken, bu yılın ilk 3 aylık döneminde yüzde 30.94 oldu.

YATAK SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 8 Mayıs 2020 itibariyle turizm işletme belgesine sahip tesis sayısı ise 4 bin 38'den 4 bin 108'e yükselirken, oda sayısı 473 bin 609'dan 479 bin 553'e yatak sayısı ise 992 bin 341'den 1 milyon 4 bin 248'e çıktı.