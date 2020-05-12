Otellerde sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını en çok turizm sektörünü vurdu. Dünya çapında duran turizm sektörüyle ilgili belirsiz bir tablo gözükürken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye için Haziran ayını gösterdi. Haziran ayında kısmi olarak yaz turizmi için otelleri açmayı planladıklarını açıklayan Bakan Ersoy, turizmcileri heyecanlandırdı.

TURİZM YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Turizmin gözbebeği Bodrum'da ise restoran ve barlar hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Lüks oteller ise Covid-19 salgınına karşı önlemler alıyor. Birçok otel sosyal mesafe konusunda restoranları yeniden dizayn ediyor. Masa aralıklarını 2 metre 10 santim bırakan restoranlar sandalye aralıklarını ise 1,5 metre olarak hesaplıyor. Normalde 500 kişi kapasiteli bir otel restoranının mesafe ölçümü alınmasıyla neredeyse yarıdan fazla sandalye kaldırılarak 150 kişinin oturacağı bir şekle getiriliyor. Otellerin tam doluluğu yakalaması halinde ise otel restoranları yemek yeme saatlerini doluluğa göre ayarlamayı planlıyor. Oda numarasına göre 2 veya 3 grup halinde restoranlara inecek olan yerli ve yabancı turistler yemekleri saatli olarak yiyecek. 500 kişilik bir otelin restoran kısmında sandalye sayısı 150'ye kadar düşeceği için gelen turistlere saatli olarak yemek verile bilecek. İlk grup saat 18.00'da, 2'inci grup saat 19.00'da, 3'üncü gurup ise saat 20.00'da restorana inip yemek yiye bilecek.

ŞEZLONG ARALIKLARI 2 METRE

Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Sosyal mesafe aralığını metre ile ölçen otel yetilileri şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Lobi girişinde resepsiyon görevlisi ile turist arasında yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafe olacak. Otele girişte kullanılan imza kalemleri bile tek kişilik olacak şekilde Bodrum'da hazırlıklar yapılıyor. Bodrum'da bulunan birçok otelin şimdiden ateş ölçer, el dezenfektanları ve maske alımına başladığı öğrenildi. Bazı oteller ise kişiye özel el dezenfekte kutularını gelen turistlere vermeyi planlıyor. İHA