Pina Yarımadası’na büyük yatırım

Ege'nin güzelliğiyle göz kamaştıran Pina Yarımadasına büyük yatırım. Lujo Hotel Bodrum, kendisine komşu olan atıl vaziyetteki yarımadayı bünyesine katarak turizme kazandırmaya hazırlanıyor.

Doğal güzellikleri ve muhteşem doğasıyla göz kamaştıran Pina Yarımadası, uzun süredir harap binalarıyla turizme kazandırılmayı belkiyordu. Lujo yönetimi de kendilerine komşu olan bu doğal güzelliği 20 yıllığına kiralayarak, misafirlerine açma kararı aldı.

Serkoç Otelcilik’ten yapılan açıklamada, “Ada için en iyiyi hedefliyoruz, Pina'nın doğasına ve bitki örtüsüne hiçbir şekilde zarar vermeden, adadaki mevcut yapıları güçlendirerek turizme açmayı amaçlıyoruz” denildi.

Doğal turizmi öne çıkaracak proje üzerinde çalışmaların başladığı öğrenildi.