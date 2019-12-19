Şehirlerin isimleri nereden geliyor?

Hepimiz zaman zaman merak etmişizdir yaşadığımız şehrin adının nereden geldiğini. İşte geçmişten bugüne zamanla adı değişen, bugünkü ismini almasında mitolojik hikayelerin etkisi olan veya sadece konumu itibari ile ismini almış bazı şehirler...

KIRKLARELİ

Marmara bölgesinde yer alan Kırklareli'nin Bizans döneminde adı ‘Saranta Ekklesies'miş ve kırk kilise anlamına geliyormuş. Kırklareli bölgesini fetheden Türk akıncıları burada 40 şehit vermişler ve şehit arkadaşlarının aziz hatıraları için bu ismi söylemişler. Bu şehirde bulunan Kırklar Şehitliği ve Kırklar Camii de bu şehirlerin anısına yapılmıştır.

KIRIKKALE

Şehrin ismi bölgedeki kahramanlıkları ifade etmekle birlikte Osmanlı arşivlerine göre adı ‘Kırıkkal' şeklindeymiş. Kırıkköyü ile kentin merkezinde yer alan Kaletepe zamanla insanların kullanış biçimleri ve isim olarak yakıştırmaları nedeniyle ‘Kırıkkale' halini almıştır.

YALOVA

Yalova adının nereden geldiği hakkında öne sürülmüş bir sürü görüş olsa da en bilindik olanı, Osmanlı döneminde Çiftlikköy ilçesinden başlayıp, Termal ve Çınarcık ilini içine alan bölgeye ‘Yalakabad' adının verilmiş olmasıdır. Zamanla buranın adı ‘Yalı ovası' olarak anılmaya başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından itibaren burayı sık sık ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yazmış olduğu mektupları Yalı Ovası yazarak imzaladığı belgelenmiştir. Yalı ve ova kelimesinin birleşmesinden de adı bugünkü halini almıştır.

ÇANAKKALE

Marmara ve Ege denizlerini birleştiren şehir, boğazın Doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur. Bulunduğu konum itibariyle denizin şekli çanağı andırmakta, bugünkü adı da buradan gelmektedir.

BİNGÖL

Yeşilliklerle ve yaylarıyla bilinen Bingöl şehri adını Bingöl Dağı’ndan alır. Bir efsaneye göre bölgede savaşan ordulardan biri su arar. Bunun üzerine köylülerden biri ona Bingöl dağını tarif edip orada bir göl olduğunu söyler. Komutan askerleri ile bölgeye gittiğinde fışkıran kaynaklardan meydana gelen binlerce gölcük görür ve ‘burası bir göl değil Bingöl!' diye haykırır ve şehrin adını buradan aldığı söylenir.

DENİZLİ

Ege bölgesinde yer alan ve Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşan şehrimize deniz memleketi de denmektedir. Bunun nedeni ‘il' kelimesinin Eski Türkçede ülke, memleket anlamına gelmesidir.

GÜMÜŞHANE

Yapılan bir araştırmaya göre adını madenlerden alan tek şehir Gümüşhane'dir. Eski antik çağda adı Argiropolis olan bu şehrin, Yunanca'da Gümüş anlamına gelen ‘Argis'ten kaynaklandığı sanılmaktadır. Bu bilgiye dayanarak da zamanla adının Gümüşhane olduğu söylenmektedir.

ANTALYA

20. yüzyıl başlarından itibaren Antalya olarak anılan şehrimizin isim efsanesinden bahsedecek olursak; söylenişe göre Kral 2. Attalos adamlarına ‘gidin ve bana yeryüzü cenneti bulun' emrini vermiştir. Onlarda bunun üzerine önce Ege sahillerine sonra da güneye inerek Akdeniz sahillerini gezmişlerdir. Bugünkü şehrin bulunduğu bölgeye geldiklerinde doğanın güzelliğine hayran kalarak buranın yeryüzü cenneti olabileceğini düşünmüşlerdir. Kral Attalos bölgeye geldiğinde o da burayı çok beğenmiş ve oraya bir şehir kurmaları gerektiğini söylemiştir. Oraya kendi adını vererek Attalia şehrini kurmuştur. Zamanla ismi telaffuz olarak yakın isimleri almış, Osmanlı imparatorluğu zamanında ‘Adalya' ve en son Cumhuriyet döneminde ise şehir Antalya adını almıştır.

Kaynak: Tatil sepeti