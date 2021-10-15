Tunceli sonbaharda bir başka güzel

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sonbaharda yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Türkiye’de sonbahar mevsiminin en iyi yaşandığı yerlerden olan Tunceli’nin Pülümür ilçesi ormanları, bu sene de renklere boyandı. Ormanlar, içerisinde bulunan meşe, ceviz, kavak, badem, karaağaç, çam ve yemiş ağaçlarının farklı tonlardaki renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Ormana gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, bölgede bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken, diğer yandan da bol bol fotoğraf çekerek manzarayı ölümsüzleştiriyor.

“OKSİJENİ BOL”

Kazım Dikmen isimli vatandaş, “Böylesi ne Karadeniz’de, ne de Ege’de var. Sonbahar gelince ormanda ağaçların her biri ayrı renk alıyor. Biri kırmızı, biri sarı, biri yeşil olmak üzere her ağaç renk alıyor. Buranın doğası çok farklıdır. Geçen hafta Tunceli, Elazığ, Bingöl’den en az 200 kişi tur düzenleyip geldi. Nefesi kesilenlerin buraya gelince nefesi açılıyor. Uyku problemi olan buraya gelir rahat uyur. Doğa harikası bir yer, oksijen bol” dedi.

Bölgede sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığını kaydeden Haydar Gül de, “Bölgemiz sonbahar aylarında rengarenk oluyor. Her renkten ağaç var. Adeta tablo şeklinde bir doğa güzelliği var. Geçen yıl İskenderun Belediyesi’ne 250 kilogram meşe palamudu götürdüm. Doğacıyım diyen arkadaşlar da gelsin meşe palamudu toplayıp Türkiye’nin yangın bölgelerine göndersin. Orada ağaçların yeşermesini sağlasınlar. Bizim doğaya böyle bir borcumuz var” diye konuştu. (İHA)