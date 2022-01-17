Uludağ’da bedava tatil yapıyorlar! Otellerin 1 gecelik fiyatına, onlar aylarca kalıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da karavancılar, turistlerin otele bir gece ödediği ücrete aylarca tatil yapıyor. Karavancıların 4 aylık Uludağ tatili 5 bin liraya mal oluyor.

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Uludağ 2’nci oteller bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan karavan parkı uygun fiyata Uludağ’da konaklayıp tatil yapmak isteyen karavancıların adresi oldu.

Aralık ayında buraya karavanlarıyla giden aileler, sezon bitinceye kadar kalıyor.

BİR GECELİK FİYATA 5 AY KALIYORLAR

Karavancılar burada otellere 1 ailenin gecelik verdiği parayla 5 ay konaklayabiliyor.

Karavanda bir ailenin Uludağ Oteller Bölgesi’nde konaklaması 5 bin liraya mal oluyor.

SÖMESTRDA SAYI ARTACAK

Şu an 25 karavanın bulunduğu bölgede sömestr tatilinde sayının 50’yi bulması bekleniyor.

Park alanından aldıkları elektrikle karavanlarını ısıtan aileler, Uludağ’ın eksi 15 dereceyi bulan soğuğunda karavanlarının içinde tişörtle kar manzarası izlemenin keyfini çıkartıyor.

Burada konaklayan aileler gün içerisinde pistlerde kayak yaparak vakitlerini keyifle geçiriyor.

Bursa’da işi olan bazı karavancılar her gün işine buradan gidip gelirken, bazıları da karavanlarına hafta sonları gelip kalıyor.

“ÇOK UYGUN FİYATA TATİL YAPIYORUZ”

Aralık ayından nisan ayına kadar Uludağ’da oteller bölgesinde karavanda kaldıklarını söyleyen Oytun Özbek, “2 yıldır sezonda burada kalıyoruz. Gün içinde çocuğumuz kayak yapıyor. Biz de eşimle kar manzarasının tadını çıkartıyoruz. Çok uygun fiyata kar tatili yapıyoruz. Sezonda verdiğimiz parayla insanlar 1 gece otelde konaklayabiliyor” dedi (DHA)

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