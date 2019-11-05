Uzakrota Travel Summit yeni eklenen konuşmacılar ile ziyaretçi rekoruna gidiyor

27 Eylül’de 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen Rocketspace Londra etkinliği sonrasında 13 Aralık’ta 3 salon 5 farklı sahnede Hilton Istanbul Bosphorus‘da SKYhub Ana Sponsorluğu ve Emirates Airline, Atlasglobal ve IRC Ana Desteği ile gerçekleşecek Uzakrota Travel Summit’e katılacak konuşmacılar belli oluyor.

2018 yılında Bidroom tarafından dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri, 2019 yılında ise Japonya merkezli küresel tur operatörü HIS Travel tarafından dünyanın en etkili 5 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota'da bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 500'den fazla marka, 100'den fazla stand katılımcısı ve 4000 üzerinde katılımcı yer alacak. SKYhub Ana Salonu, Emirates Pazarlama Salonu, Neredekal.com Teknoloji Salonu, Turkish Airlines Corporate Travel Stage ve IRC Conference Stage olmak üzere eş zamanlı olarak 5 farklı sahne ve bunlara ek olarak hazırlanacak HotelRunner Lounge ve yaklaşık 150 markanın yer alacağı Hotelspro B2B Area ile de yepyeni işbirlikleri kurulmasını sağlanacak.



Henüz 45 gün olmasına rağmen 4550 kişinin kayıt yaptırdığı etkinliğin konuşmacı listesine son olarak İtalya Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Direktörü Gabriele Milani, Meta Search markası Dohop'un CEO'su David Gunnarsson, Sırbistan Turizm BakanlığıTanıtım Ofisi Direktörü Marija Labovic, Corendon Airlines Group CEO'su Yıldıray Karaer, Tatilbudur.com CEO'su Onur Otruş, Tura Turizm CEO'su Erkunt Öner, Valstur CEO'su Baki Özarslan, Jules Verne CEO'su Ayşe Yağcı, Küresel toptancı stglobe‘un CEO'su Mary Papathanasiou, Yotel Global CEO'su Hubert Viriot, Shaza Hotels Genel Müdür yardımcısı Chris Nader, Turk Ekspres Genel Müdürü Harika Kızılhan, Aylık ev konaklaması konusunda San Francisco merkezli olarak küresel faaliyet gösteren Nestpick'in CEO'su Ömer Küçükdere, Road.Travel CEO'su Nikita Dedik, Seyahat planı konusunda akıllı çözümler üreten The Trip Boutique CEO'su Fernanda Barrence Mutz, Aviareps Türkiye Genel Müdürü Aslı Erkan, Travelport Afrika ve Ortadoğu Direktörü Claudette Thorne, Travelport Türkiye İş Geliştirme Müdürü Beyhan Çalık gibi isimler eklendi.



Keynote Konuşmacılar Belli Oluyor

Bu yıl yepyeni yüzleri ağırlayacağımız Uzakrota sahnesine son eklenen konuşmacıları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu yılın keynote konuşmacıları belli oluyor. Global seyahat rehberi Lonely Planet‘in CEO'su Luis Cabrera, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere gibi ülkelerde hizmet veren Trafalgar Travel‘ın Başkanı Wolf Paunic, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman Uzakrota sahnesinde olacaklar.

Bu Yılın Uluslararası Katılımcıları Dünya'nın Gözünü Türkiye'ye Çevirecek

Singapur Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Bryan Koh, Polonya Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Robert Andrzejczyk, Hırvatistan Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Kristjan Staničić, Tourist Organization of Belgrade Direktörü Miodrag Popovic, Küresel çapta genel satış acentalığı yapan Fransa merkezli APG Network CEO'su Sandrine de Saint Sauveur, Küresel çapta genel satış acentalığı yapan İsrail merkezli Tal Aviation‘ın Kurucusu Gideon Dov Thaler, Tripadvisor Güney ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Gianluca Laterza, Afrika'nın en önemli online seyahat acentası Travelstart‘ın Genel Müdürü Paulina Klotzbücher, Rusya'nın en önemli online seyahat acentası Ostrovok.ru‘nun CEO'su Felix Shpilman, Hollanda merkezli otel rezervasyon sitesi Bidroom‘un kurucu ortağı Michael Ros, Seyahat girişimlerini global pazarlara açan Travelabs şirketi Kurucusu Valentin Dombrovsky, Etkinlik ve müze bileti sağlayıcısı Tiqets‘ın CEO'su Luuc Elzinga, Hollanda merkezli Meetings.com‘un CEO'su Bas Lemmns, İran'ın en büyük online seyahat acentası Alibaba Travel'ın Kurucusu Nima Qazi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan'ın en önemli acentalarından Houseoftravel.com‘un CEO'su Akif Aziz, Irak merkezli online seyahat acentası Babylon Booking CEO'su Rebin Mustafa, İsrail merkezli Talma Travel CEO'su Iya Magen, İspanya merkezli global yatak bankası W2M‘in Genel Müdürü Mark Nueschen, Etkinlik ve aktivite bileti sağlayan İtalya merkezli City Wonders‘ın Kurucusu Simone Gozzi, Fransa merkezli araç kiralama ve transfer firması Travelcar‘ın Kurucu Ortağı Lotfi Louez, Romanya'nın en güçlü seyahat acentalarından Happy Tour Group ve FCM Travel Solution‘ın CEO'su Javier Garcia del Valle, Ovation Global DMC Pazarlama Direktörü Germán Inostroza Núñez, Güney Afrika merkezli Hepstar'ın CEO'su Brett Dyason.

Duygusal Turizmin Dünyadaki 1 Numaralı İsmi, David Mora

Ostelea ve Universidad Europea de Canarias Master Program Direktörü ve Emotourism konusunda küresel çapta makaleler yayınlayan David Mora, Duygusal Turizm konusundaki oturumuyla Uzakrota sahnesinde olacak.

Türkiye'nin Turizm Anlamındaki En Büyük İsimleri Uzakrota'da

Jolly tur CEO'su Mete Vardar, Prontotur CEO'su Ali Onaran, Setur Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Tatilsepeti.com CEO'su Kaan Karayal, Gazella Turizm CEO'su Velit Gazel, Neredekal.com CEO'su Özkan Hacıoğlu, Emirates Havayolu Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Genel Müdürü Bahar Birinci, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, Lufthansa Türkiye ve Irak Bölge Müdürü Kemal Geçer, Biletbank CEO'su Oğuz Karakaş, Türkiye'nin lider online uçak bileti acentası Enuygun.com'un CEO'su Çağlar Erol, Lider yatak bankası şirketi Hotelspro‘nun Genel Müdürü Mustafa Korkmaz, IATI Genel Müdür Yardımcısı Burak Akpınar, Otel rezervasyon portalı Otelz.com‘un CEO'su Bertan Aner, İsfanbul CEO'su Osman Şentürk, Golden Bay Tour CEO'su Mehmet Erdoğdu, Heysem Travel CEO'su Heysem Maslamani, Paximum CEO'su Erol Türk, Accor Otelleri Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Sezgin; HotelRunner Kurucu Ortakları Arden Agopyan ve Ali Beklen, Biletall CEO'su Yaşar Çelik, SkyHub Ürün Direktörü Orhan Durmuş, Tur operatörü Travelzone CEO'su Barış Öztürk, Tur operatörü Adonis‘in Genel Müdürü Tamer Çiçek, Tur operatörü Exp-ert‘in CEO'su Kemal Ertem, Tur operatörü Day Tours CEO'su Kaan Şaf, Araç kiralama platformu Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, Seyahat acentası Far'n Away Travel‘ın Kurucusu Levend İskit, Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Shimdigo Genel Müdürü Tuna Yılmaztürk, Dijital dönüşüm şirketi Insider CEO'su Hande Çilingir, International Congress and Convention Association Avrupa Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu, Ingiltere merkezli Halalbooking.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ufuk Seçgin, Hotech CEO'su Hamdullah Turgut, Odamigo CEO'su Levent Apaydın, Tourismo CEO'su Cemal Kızıltan, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, International Residency & Citizenship CEO'su Tolga Habalı, Prontotour İletişim Müdürü Mehmet Güneli, Mosanta E-SEO Kurucusu İlyas Teker, Enuygun Kurumsal Seyahat Müdürü Orkun Özkan, BTB Tours Kurucusu Salih Gözcü, gibi 150 üst düzey konuşmacının olacağı etkinliğin biletleri satışa çıktı.