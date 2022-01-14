Yazın kuruyan Alata Deresi denizle buluştu

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de 4-5 gündür yağışlar etkili oldu. Toroslardan gelen, yazın kuruyan Alata Deresi de coşarak denizle buluştu.

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Mersin’de bin 500 rakım üzerinde kar, merkez ve sahil ilçelerinde ise 4-5 gündür kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağışlar sebze ve meyve üretiminde öncü şehirler arasında yer alan Mersin’deki üreticileri, hem sevindirdi hem de umutlandırdı. Erdemli ilçesinde de Toroslardan gelen, yazın tamamen kuruya Alata Deresi, son yağışlarla coşkulu bir şekilde akmaya başladı, Akdeniz’le buluştu.

Alata Deresi’nin geçtiği Türbe Mahallesi’nde yaşayan Musa Köfü, “Kışın burada oturuyorum, yazın da yayladayım. Yok diyecek kadar su vardı, şimdi şükürler olsun fevkalade su var. Yağışlar nedeniyle sular çok yükseldi. 4-5 gün aralıksız yağmurlarımız yağdı, su seviyemiz yükseldi. Tarım için göletlere su birikti.” dedi.

“BÖYLE DEVAM EDERSE SUSUZLUK ÇEKMEYİZ”

Çiftçilikle uğraşan Mehmet Kayan ise “Hem üreticiyiz, hem tüketiciyiz. Şu an yağışlar güzel gitti, yaylalarımıza kar yağdı. Böyle devam ederse susuzluk çekmeyiz” diye konuştu.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı çektiklerini aktaran Erdemli Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, “Şimdi kar, yağmur yağıyor. 2022 inşallah güzel geçer. Türkiye’nin her tarafında artık kuraklık olmaz” dedi. (İHA)

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