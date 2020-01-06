2020 ‘Underboob’ trendi

Underboob… Yani tam meme ucunun altında biten kısa üstler… Ama tam Türkçe karşılığı olmadığı için ülkemizde de Underboob olarak kullanılıyor. Bu kısa üstleri sadece tişört olarak düşünmemek lazım. Bikinilerde de, trikolarda da hatta ceketlerde dahi tercih edilen bir akım… Öyle ki Instagram’da ‘Uygunsuz’ sayılabilecek tasarımlara da şahit olabiliyorsunuz…

Peki nereden çıktı bu Underboob? Son zamanlarda sıkça görmeye başladığımız bu trend, aslında 1970’lerde Drag yarışlarında mendil sallayan start güzellerinin günümüze armağanı! O günden bugüne zaman zaman karşımıza çıksa da, çok fazla tutunamadı…

Günümüzde ise Lady Gaga bu akımı yeniden hayatımıza soktu. Ne var ki, 2015’te giydiği Underboob üstlerle karşımıza çıkan ünlü şarkıcı dışında pek de cesaret edip giyen çıkmadı. 2016 yılında bu üstler yeniden hayatımıza girdi. Ama biraz evrimleşerek… Artık tişört formunda değil, elbiselerin ya da tulumların göğüs kısımlarındaki detaylarda karşımıza çıktı.

2017’de ufak ufak cesaretlenen kadınlarda ve özellikle sokak stilinde görmeye başladığımız Underboob, her ne kadar tek başına kullanılmasa da, hırka ve ceketle kombinlenerek giyildi…

Yine aynı yıl, Kourtney Kardashian, sanki 1-2 beden küçükmüş gibi görünen bikinisiyle karşımıza çıktı. Bu kez kıyafette değil, Underboob bikinide kendini göstermişti… Kourtney’in bu tercihi bir başka akımın ortaya çıkmasına vesile oldu ve tatile giden kadınlar Kardashian’dan esinlenerek bikinilerini bu şekilde kullanmaya başladı.

2018’de Gigi Hadid, Kylie Jenner, Amber Rose, Demi Lavato, Bella Thorne, Jennifer Lopez, Rita Ora, Katy Perry, Emily Ratajkowski, Elsa Hosk, Bella Hadid ve daha pek çok ünlü isim Underboob trendine ayak uydurdu. Ve artık vücuduna, karın kaslarına güvenen her kadın, göğsünü gere gere sokaklarda, plajlarda boy göstermeye başladı.

2019 Underboob için biraz duraklama dönemiydi. Ta ki Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Dua Lipa, çıktıkları tatilde tıpkı Kourtney Kardashian gibi göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bikini üstü giyene kadar… Bu da gösteriyor ki; kadınların 1970’lerden bu yana vazgeçemediği bu trend, 2020’ye hızlı bir giriş yapacak…

Genellikle düşük bel pantolonlarla tercih edilen trendin 2020’de popüler olacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz. Zira e-ticaret mağazaları, butikler ve dünyaca ünlü markalar koleksiyonlarına meme ucunun altında biten tasarımlar eklemeye başladı.