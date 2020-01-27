62. Grammy Ödülleri kırmızı halısı

Müzik dünyasının en prestijli ödül töreni Grammy, bu yıl 62. kez sahiplerini buldu. Dün akşam Los Angeles’taki Staples Center’da yapılan törenin sunuculuğunu ise ABD’li şarkıcı Alicia Keys üstlendi.



Törende, helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant da unutulmadı. Şarkıcı Lizzo “Bu gece senin için” derken, salondaki dev ekrana Bryant’ın görüntüsü getirildi… Kırmızı halı ise tam anlamıyla bir cümbüşü andırıyordu. Çılgın kıyafetlerin hakim olduğu gecede Priyanka Chopra, Bebe Rexa, Chrissy Teigen gibi isimlerin dekolteleri geceye damga vururken, Billie Eilish, Billy Porter, rap şarkıcısı Tyler törenin ilgi çeken isimleriydi. Ricky Rebel ise yaptığı şovla şaşkınlık yarattı. İşte geceye yansıyan görünümler…