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62. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
62. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
62. Grammy Ödülleri, dün sahiplerini buldu. Çılgın kıyafetlerin, protestoların hakim olduğu kırmızı halıda Priyanka Chopra, Bebe Rexa, Chrissy Teigen gibi isimlerin dekolteleri geceye damga vurdu...
Moda 27 Ocak 2020 - 10:34

Müzik dünyasının en prestijli ödül töreni Grammy, bu yıl 62. kez sahiplerini buldu. Dün akşam Los Angeles’taki Staples Center’da yapılan törenin sunuculuğunu ise ABD’li şarkıcı Alicia Keys üstlendi.

Törende, helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant da unutulmadı. Şarkıcı Lizzo “Bu gece senin için” derken, salondaki dev ekrana Bryant’ın görüntüsü getirildi…  Kırmızı halı ise tam anlamıyla bir cümbüşü andırıyordu. Çılgın kıyafetlerin hakim olduğu gecede Priyanka Chopra, Bebe Rexa, Chrissy Teigen gibi isimlerin dekolteleri geceye damga vururken, Billie Eilish, Billy Porter, rap şarkıcısı Tyler törenin ilgi çeken isimleriydi. Ricky Rebel ise yaptığı şovla şaşkınlık yarattı. İşte geceye yansıyan görünümler…

Alessandra Ambrosio… Elbise Balmain… Fotoğraf: Backgrid USA

Ariana Grande… Tütü elbise Giambattista Valli – Reuters

Bebe Rexha… Takım Christian Cowan – Backgrid USA

Billie Eilish… Kıyafet Gucci -Backgrid USA

Billy Porter -Reuters

Camila Cabello… Elbise Atelier Versace -Reuters

Chrissy Teigen… Elbise Yanina -Reuters

Dua Lipa… Elbise Alexander Wang -Backgrid USA

Lizzo… Elbise Atelier Versace -Reuters

Priyanka Chopra… Göğüs dekolteli elbise Ralph&Russo -Splash News

Son güncelleme: 11:05 - 27.01.2020
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