Adriana Lima ve Irina Shayk Vogue İspanya dergisine kapak oldu

Dünyanın en güzel iki kadını Adriana Lima ve Irina Shayk, Vogue İspanya için kamera karşısına geçti. Derginin ağustos kapağında yer alan modeller, verdikleri pozlarla kendilerine hayran bıraktılar...

Adriana Lima ve Irina Shayk, Vogue dergisinin İspanyolca edisyonu için Ağustos 2019 sayısına kapak oldu. Ünlü fotoğraf sanatçıları Luigi ve Lango’ya çektikleri karelerde birbirinden seksi halleriyle dikkat çeken ikili, stilleriyle de kendilerine hayran bıraktı.

Yapılan moda çekiminde Louis Vuitton’dan Calzedonia’ya, Dior’dan Olivier Theyskens ve Yves Saint Laurent’e dünyaca ünlü markalara ait tasarımlar giyen eski Victoria’s Secret melekleri, siyah-beyaz konseptli fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Her ikisi de kişisel hesaplarından paylaştıkları fotoğrafta birbirinden ‘Kız kardeşim’ olarak bahsetti ve “Vogue kapağında kız kardeşlik ve sinerji” mesajını paylaştı.

