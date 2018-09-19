Alexa Chung ‘Sahtekar Sendromu’na yakalandı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İngiliz sunucu ve model Alexa Chung, yakın bir zamanda da tasarımcı kimliğiyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl ilk defilesini yapan Chung, Londra Moda Haftası’nda da yeni koleksiyonunu tanıttı…

Kendi yaşam tarzından yola çıkarak hazırladığı koleksiyonuyla beğeni toplayan Chung, geçtiğimiz günlerde BBC’ye röportaj verdi. Geldiği noktanın, elde ettiği başarının arkasında büyük korkular yaşadığını belirten tasarımcı Imposter yani Sahtekar Sendromu'na yakalandığını itiraf etti.

Çoğu zaman hayatın pek çok alanında kendisini yetersiz hissettiğini dile getiren Chung “Bu, modaya özel bir şey değil, yaptığım her şeyde bunu hissediyorum. Vogue’a yazı yazmak, büyük bir sendrom sebebi… Televizyonda canlı yayına çıkmadan önce ‘Bunu yapmak için donanımlı mıyım’ diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Ünlü model ve tasarımcı yeteneklerinden şüphe duyduğunu da itiraf etti ve kendine göre bu sendromu avantaja çevirebileceğini belirtti: “Kendinizin farkında olmak iyi bir şey çünkü bu, öğrenmeye açık olmanızı sağlıyor. Eğer egoist olursanız ve bulunduğunuz yeri tamamen hak ettiğinizi düşünürseniz, gelişime ve dönüşüme kapalı olursunuz.”

Peki nedir bu Sahtekar Sendromu? Günümüzde pek çok kişinin muzdarip olduğu bu sendrom, genellikle kazandıkları başarıları hak etmediklerini düşünen insanlarda görülüyor. Bu tip insanlar, geldikleri yere başarı, zeka ile değil şans eseri geldiğini ve birgün gerçeklerle yüzleşeceğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma; günümüz insanının üçte birinin işlerinde imposter sendromu yaşadıklarını ortaya koydu.