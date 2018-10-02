Aleyna Tilki’nin yırtık çoraplı paylaşımı çeşitli yorumlara neden oldu

Yaşam tarzıyla, paylaşımlarıyla, stiliyle her daim gündemde olmayı başaran Aleyna Tilki, dün de sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla çeşitli yorumlara neden oldu. Bir çok kişi şarkıcıyı Amy Winehouse'a benzetti...

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Aleyna Tilki her ne kadar son zamanlardaki konser stiliyle beğeni toplasa da, dün giydiği yırtık file çoraplar, şarkıcı ile dalga geçilmesine neden oldu. Aslında bu tarz çoraplar gençler arasında oldukça popüler. Sadece yırtık görünümlü olanlar değil, işlemeliler, pullular, simliler hatta swarovski taşlılar da çok tercih ediliyor. Aleyna da genç bir kız ve muhtemelen trendleri de yakından takip ediyor. Tabii zaman zaman stiliyle absürtlükte sınır tanımasa da, son günlerde biraz daha toparladığını söyleyebiliriz.

Ne var ki dün yırtık file çoraplarıyla yaptığı paylaşım sonrası adeta linç edildi Aleyna. Kimileri ‘Köpek mi parçalamış bu kızı’ derken bazıları uyuşturucu kullandığı için gözlerinin kaydığına değindi, bir çok kişi ise 7 yıl önce aşırı dozdan vefat eden efsane şarkıcı Amy Winehouse’a benzetti…

Amy Winehouse da çılgın ve kendine has tarzıyla isim yapmış biri. Stil konusunda da halen bir çok kişiye ilham vermeye devam ediyor. Fakat Amy ile Aleyna’nın benzetilmesi tamamen madde kullanımına bağlandı ve ‘Allah sonunu benzetmesin’ denildi…