Artık modanın da bir raf ömrü var!

Yetenekli ve gelecek vaat eden moda tasarımcılarına profesyonel kapsamda destek vermek amacıyla İstanbul Moda Akademisi tarafından kurulan New Gen tasarımcılara, 14-17 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte bir sergi açtı.

Sergide yer alan 6 New Gen tasarımcısı; Ayça Canan, Beyza Nur Eyüboğlu, Engin Ekinci, Gülşah Aypak, Natallia Korkmaz ve Senem Kula'nın koleksiyonları market buzdolaplarında sergileniyor.

Değişen ihtiyaçlar ve teknolojinin gelişimi ile tüketicilerin tasarımları marketten satın alırmış gibi hızlı tüketim haline getirmesi, diğer taraftan dijitalleşmenin artan etkisi hızlı moda kavramının (fast fashion) konuşulur olmasını sağladı.

Tasarım Haftası'nda yer alan sergisiyle hızlı moda akımına bir gönderme yapan İMA, buzdolabı sergi konsepti ile teknoloji ve sanat arasındaki ilişkiyi öne çıkartıyor.

