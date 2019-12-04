Aybüke Pusat, dekolteli elbisesi ile dikkat çekti

Aybüke Pusat, dün akşam katıldığı bir ödül töreninde, giydiği kıyafet ile bakışları üzerine topladı. Genç oyuncu göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile her an frikik verecek gibi duruyordu...

Son dönemin popüler oyuncularından Aybüke Pusat, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Raisa Vanessa markasına ait gümüş rengi bir elbise giyen genç oyuncu yürekleri hoplattı.

Derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesi ile ‘Ha şimdi frikik verdi, ha birazdan frikik verecek’ gibi duran Pusat, doğal makyajı ve abartıdan uzak saçlarıyla, gecenin en şık kadınlarından biriydi…

Katılımcıların gözlerini alamadığı güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarına da beğeni ve yorum yağdı.

