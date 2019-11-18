Ayta Sözeri, kıyafetlerine Sibel Can adını verdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, geçen gece bir mekanda sahneye çıktı. Konserinde Sibel Can adını verdiği bir sahne kostümü giyen Sözeri “Bu kostüm ile Sibel Can ile sahnede kendimi şarkı söylerken hayal ediyorum” dedi.

Sanat Güneşi Zeki Müren de vakti zamanında sahne kostümlerine hep bir isim verirdi. Merhum sanatçının izinden giderek, kıyafetine ‘Sibel Can’ adını veren Sözeri, konserde iki kıyafet değiştirdi.

Siyah parıltılı elbisesini fuşya tül ile hareketlendiren Sözeri, daha sonra ise lacivert tonlarında, kolsuz, ışıltılı bir elbise ile sahneye çıktı.