Belçim Bilgin’in seksi kıyafetindeki göğüs detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçen akşam bir moda dergisinin ‘Stil Ödülleri’ törenine katıldı. Dolce & Gabbana markasına ait bacak ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih eden Bilgin’in, dün akşam paylaştığı fotoğrafta göğüs detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

2016 yılında, İranlı yönetmen Bahman Ghomadi tarafından Türkiye’de çekilen Rhino Season adlı filmde, Monica Belluchi ile birlikte rol alan Bilgin, San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde de aynı kıyafeti giymişti. Hatta o dönem, güzelliğiyle dillere destan olan Belluchi’nin yanında, kıyafeti ve zarafetiyle dış basının da ilgisini çekmişti…

İki gün önce de dantel korsesi olan, derin göğüs dekolteli elbisesini yeniden giyen Belçim Bilgin, gecenin hiç kuşkusuz en şık kadınlarından biriydi. Şunu da belirtmekte fayda var. Bilgin, 3 yıl öncesine göre çok daha iyi taşımış kıyafeti. Gerek saçları, gerek makyajı bu kez elbiseyle güzel bir uyum sağlamış.

Ölçülü dekoltesiyle hayranlık uyandıran Belçim Bilgin’in kıyafetinde bizce göze çarpmayan lakin sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir detay vardı. O da ünlü oyuncunun iki göğsünün birbirinden farklı görünmesiydi. Muhtemelen duruş ve açı ile alakalı bir durumdur fakat 3 yıl önceki fotoğraflara baktığınızda da aynı görüntü ile karşılaşınca ‘Neden böyle’ diye sormadan edemiyorsunuz…

