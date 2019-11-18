Bella Hadid kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu ve “Her sabah ağlayarak uyandım”

Dünyaca ünlü ABD’li model Bella Hadid, Vogue’s Fashion Festival kapsamında Paris’te Fransız basınına konuştu. 23 yaşındaki model kariyeri ve özel hayatıyla ilgili ilginç açıklamalar yapan Hadid “Podyumda başka bir karaktere bürünmeyi seviyorum” dedi. Kendi olmaktan hoşlanmadığını da belirten Hadid, moda dünyasında o defileden bu defileye koşmanında zor olduğunu anlattı.

Işıltılı dünyanın içinde zor dönemlerden geçtiğini de itiraf eden Hadid, “Uzun süre bunlarla ilgili konuşmak istemiyordum. Son birkaç yılda çok şey yaşadım. Böyle mükemmel bir hayat yaşamama rağmen çoğu zaman depresif hissediyordum ve bu çok mantıksız geliyordu” dedi.

İşinin gerektirdiği sorumlulukların göründüğünün aksine çok daha ağır olduğunu belirten Hadid, “Duygusal olarak hiç stabil değildim. Aylar boyunca günde 14 saat çalıştığım oluyordu. Bunlar olurken henüz 18 yaşındaydım ve her sabah ağlıyordum. Her yemek arasında ya da uyumadan önce yine ağlıyordum” ifadelerini kullandı.

Yıllar içinde dengeyi kurabildiğini ve artık daha mutlu olduğunu söyleyen ünlü model, “Bunları anlatıyorum çünkü benzer şeyleri yaşayan birçok insan var. Anlattıklarımın onlara yardımı dokunması bana iyi hissettiriyor” dedi.

