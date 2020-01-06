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Beyonce 77. Golden Globe – Altın Küre’de şampanyayı beğenmedi, yeni şampanya aldırdı
Beyonce 77. Golden Globe – Altın Küre’de şampanyayı beğenmedi, yeni şampanya aldırdı
Beyonce ve Jay-Z, dün düzenlenen 77. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu. Törene gecikmeli olarak katılan çift, kırmızı halıya çıkmadı. Salonda ise gelen şampanyayı beğenmeyen yıldız isimler, kendi şampanyalarını getirtti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 6 Ocak 2020 - 15:03

‘Diva’ lakaplı ünlü şarkıcı Beyonce, dün Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekleşen 77. Altın Küre – Golden Globe Ödül Töreni’ne damga vurdu. Kırmızı halıda boy göstermemek için geceye geç gelen, direkt salona geçen çift, içerde de ilgi odağı oldu.

Beyonce ve Jay-Z, Golden Globe töreninde kırmızı halıya çıkmadı. – Instagram

Beyonce, geceye Schiaparelli markasına ait, kolları altın rengi, balık kesim bir elbise tercih etti. Kıyafetini Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle tamamlayan yıldız isim, stiliyle de beğeni topladı.

Diva, stiliyle de gecenin en şık kadınları arasında yer aldı. – Instagram

Beyonce ve eşi Jay-Z’nin masalarından kalkmayıp, herkesin onları selamlamaya gelmesi, hatta ve hatta Jennifer Lopez’in dahi masalarına gidip selam vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Beyonce, ‘Tam bir Diva’ olarak yorumlanan bu hareketlere ilginç bir detay ekledi.

Beyonce, masadaki Moet Chandon şampanyalarını beğenmeyip, korumalarına kendi şampanyalarını aldırdı. 200 pound değerindeki Armand de Brignac marka şampanyalar çiftin en sevdiği marka. Hatta kasım ayında verdikleri bir parti için Rolex saat yanında bu şampanyalardan da göndermişlerdi…

Beyonce, gecede şampanyaları beğenmeyince, korumalarına 2 şişe şampanya aldırdı…