Beyonce 77. Golden Globe – Altın Küre’de şampanyayı beğenmedi, yeni şampanya aldırdı

‘Diva’ lakaplı ünlü şarkıcı Beyonce, dün Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’de gerçekleşen 77. Altın Küre – Golden Globe Ödül Töreni’ne damga vurdu. Kırmızı halıda boy göstermemek için geceye geç gelen, direkt salona geçen çift, içerde de ilgi odağı oldu.

Beyonce, geceye Schiaparelli markasına ait, kolları altın rengi, balık kesim bir elbise tercih etti. Kıyafetini Lorraine Schwartz imzalı mücevherleriyle tamamlayan yıldız isim, stiliyle de beğeni topladı.

Beyonce ve eşi Jay-Z’nin masalarından kalkmayıp, herkesin onları selamlamaya gelmesi, hatta ve hatta Jennifer Lopez’in dahi masalarına gidip selam vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Beyonce, ‘Tam bir Diva’ olarak yorumlanan bu hareketlere ilginç bir detay ekledi.

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They’re waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) 6 Ocak 2020