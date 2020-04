Billie Eilish, neden bol kıyafetler giydiğini açıkladı

Billie Eilish henüz 17 yaşında ama kısa zamanda uluslararası arenada büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Dillere pelesenk olmuş şarkıları ve giyim tarzıyla, günümüz gençlerine ilham olan Eilish, oversize tasarımlar giymesiyle de gündemde.



Dazed dergisine verdiği röportajda stiliyle ilgili şaşırtan açıklamalar yapan Grammy ödüllü Billie, yıllar önce bir bikinili fotoğrafını yayınladığını, bu paylaşım sonrası kendisine kötü gözle bakıldığını belirtti ve “O dönem ‘Hem kendine cinsel bir özellik kazandırmak istemeyip hem de bunu giymeye nasıl cesaret eder!’ ya da ‘Onu artık sevmiyorum, çünkü 18'ine girer girmez bir fahişeye dönüştü’ gibi yorumlar yapıldı. Bu yorumlar sonrası kendime güvenim gitti ve imajımı sabitlemeye karar verdim” dedi.



Eilish sadece davetlerde ya da etkinliklerde bol kıyafetler giymiyor anlaşılan. Zira “Geçen yıl çıplak olduğum bir an vardı ve vücudumu tanımadım, çünkü bir süredir görmedim. Bazen vücudumu görüp ‘Kimin bedeni bu’ diyorum” cümlesi ile evde de salaş kıyafetler giydiği göstermiş oldu. “Durum ‘Artık bedenimi seviyorum’ durumu değil, daha ziyade onunla biraz daha barışık olmam durumu” diyen Eilish, yıllarca beden dismorfisi (Temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasa da veya hafif derecede bir fiziksel kusuru olduğu durumlarda, kişinin bu dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması), depresyon ve kendine zarar verme dönemleri yaşadığını söyleyerek, vücuduyla bazen “toksik ilişki” yaşadığını belirtti.



Bu durumdan dolayı bol kıyafetlere yöneldiğini söyleyen Billie şöyle devam etti: “Elbise giysem ondan nefret ederdim. İnsanlar ‘Sen değiştin, her zaman isyan ettiğin şeyi yapmaya nasıl cürret edersin?’ diyorlar. Ben aslında hiçbir şeye karşı isyan etmiyorum. Bunu yeterince vurgulayamıyorum. Sadece giymek istediğimi giyiyorum. Bir gün giymek istediğim bir şey varsa, ‘Biliyor musun, şu an göbeğimle rahat hissediyorum ve göbeğimi göstermek istiyorum’ diyebilirim. Bunu yapmama izin verilmeli” diye konuştu.