Billie Eilish ve tasarımcı Takashi Murakami işbirliği yaptı

Billie Eilish, tarzıyla dikkat çeken ünlü moda tasarımcısı ve sanatçı Takashi Murakami ile çıkaracakları bir giyim koleksiyonu için işbirliği yaptı...

Genç yaşına rağmen 5 Grammy Ödülü’nün sahibi olan 18 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, giyim tarzıyla öne çıkan bir isim. Oversize tercihleriyle dikkat çeken Eilish, daha önce pek çok marka ile ortak koleksiyon hazırladı. Genç şarkıcı şimdi de sıra dışı Japon sanatçı Takashi Murakami ile bir giyim koleksiyonu için işbirliği yaptı.

Murakami'nin anime tasarımları ile Billie Eilish'in estetik anlayışının karması olan koleksiyon hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Koleksiyona ait ürünlerin mayıs ayı sonunda satışa çıkması bekleniyor.