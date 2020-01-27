Billy Porter’ın 62. Grammy Ödülleri’ndeki şapkası gündem oldu

Billy Porter, 62. Grammy Ödülleri'ne damga vurdu. Turkuaz bir tulum giyen ünlü oyuncu ve şovmenin kumanda ile açılan şapkası ise sosyal medyanın gündemine oturdu..

62. Grammy Müzik Ödülleri’ne ünlü oyuncu ve şovmen Billy Porter damga vurdu. Baja East markasına ait, kristallerle bezeli turkuaz rengi bir tulum giyen Porter’ın yaptığı kombinde en ilgi çeken detay şapkasıydı… Sarah Sokol Millinery’nin tasarladığı, Smooth Technology’nin mekanizmasını hazırladığı şapka, uzaktan kumanda ile çalışıyor.

Pose dizisinin yıldızı Porter, 70 binden fazla kristalden yapılan gümüş rengi saçaklı şapkası ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Basının karşısına çıkıp, şapkasını bir perde gibi açıp kapatan Porter, bir yandan ilgi görürken, bir yandan da espri konusu oldu.