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Can Yaman’ın menajeri, ünlü oyuncu için tasarladı
Can Yaman’ın menajeri, ünlü oyuncu için tasarladı
Erkenci Kuş dizisiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Can Yaman, bir deri markasının yüzü oldu ve özel bir koleksiyona da parmak izini bastı!
Moda 5 Kasım 2018 - 10:04

Ünlü oyuncu Can Yaman, Desa ile bir işbirliğine imza attı ve ‘Desa x Can Yaman by İlker Bilgi’ koleksiyonuna imza attı.
can-yaman5Can Yaman'ın, özgün, fark yaratan ve çabasız şıklığı ortaya koyan stilinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon, ünlü oyuncunun menajeri İlker Bilgi tarafından tasarlandı.
can-yaman2Türkiye'de ilk defa bir menajerin önderliğinde hazırlanan koleksiyonda 6 deri ceket tasarımı yer alıyor.
can-yaman3Bir ceketin sırt detayında ise parmak izi öne çıkıyor. İlker Bilgili, parmak izinin Can Yaman’a ait olduğunu böylelikle tasarımı kişiselleştirdiklerini söylüyor…
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