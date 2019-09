Cengiz Abazoğlu’ndan sert çıkış ‘Logolu tasarımlar ezilmiş kişilerin tercihi’

Uzun yıllardır adL ile işbirliği yapıyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz?

adL ile 18’nici sezonumuz. Sektörde bu kadar istikrarlı ilk ve tek işbirliği. Tabii bu sürecin bu kadar düzenli devam etmesini sadece bizim adL ile ortak noktada buluşabilliyor olmamız değil, gelen talep ve memnuniyetler de sağladı. Zehra Işık, benim üçüncü kız kardeşim gibi birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve bunun karşılığını hiç azalmayan bir ilgi ve başarıyla almak bizi çok mutlu ediyor.

Düello koleksiyonunun hikayesi nedir ve içinde neler barındırıyor?

Moda özünde eğlenceli bir oyun… Oyuna dahil olmak kadar yeni hissetmek, hisettirmek de önemli. Biz de, yeni sezonda Düello koleksiyonumuzla cesur, stil sahibi, fark yaratmayı seven kadınları stilden daha fazlasını yaşamaya davet ediyoruz. Koleksiyon 140 parçadan oluşuyor ve İspanyol, dar, kalem, boru paça alternatifleriyle pantolonlar, deri detaylı taytlar, mini elbiselerin yanı sıra ışıltılı, simli kadife, kısa ve uzun abiye elbiseler, düz, ekose, garnili, ışıltılı kumaşlardan kabanlar, püsküllü kot ve süet montlar, ekose, düz, ışıltılı kumaşlardan ceketler, şifon desenli, dantel detaylı, ışıltılı bluzlar, trikolar öne çıkıyor.

Bu koleksiyonun ruhunu nasıl tanımlarsınız?

Koleksiyonun adı Düello ama bu koleksiyonun bir başkasının iddiasını ortaya koysun diye davetkar bir ruhu yok, kendi stil zaferinin zaten farkında olan bir ruh taşıyor. adL+Cengiz Abazoğlu kadını Düello'yu kendi içinde yaşıyor. Çünkü fark edilen olduğunu, yenillikçi olduğunu, her nereye gidip, her ne giyerse ‘İyi’ olduğunu biliyor. Onun stil zaferi kendine, tamamen bununla iyi hissediyor.

2020 Sonbahar – Kış trendlerinde bizleri neler bekliyor?

Işıltılar, tüyler, hacimli elbiseler, güç gösterisinde bulunan omuzlar, simler, bir sanat eseri gibi duran silüetler, deri detaylar ve neon renkler ve aynı zamanda daha soft rehabilite eden tonlar yükselişe geçiyor. Biliyorsunuz her sene Pantone'de sezonun renklerini açıklıyor. 2019-2020 Sonbahar-Kış sezonunun renkleri olarak biber kırmızısı, koyu bordo ve toz pembe renklerini belirledi.

Dünya modasında özellikle son yıllarda çılgınca tasarımlar görüyoruz. Sizce moda nereye gidiyor?

Avangard tasarımlar, yüz yıllardır kadın ya da erkek farketmeden cesareti olanlar tarafından kullanılmaktadır. Moda kişisel özgürlük alanıdır. Yakıştığı ve bir şeyi sembolize etmediği, bir mesaj kaygısı olmadığı sürece benim görmekten ve tasarlamaktan hoşlandığım bir durum.

Ünlü şarkıcıların sahne kostümleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Gösteri dünyasının önündeki yıldızlar sahnede olabildiğince çarpıcı ve yenilikçi olmak zorundadır. İddalı tasarımları ise sunmak giyen kişinin fiziksel özellikleri ile örtüştüğünde dönemine damga vurur; Grace Jones, Rafaella Carra, Dalida ve günümüzde ise Jlo…

Bir de son günlerde gerek sahnede gerek günlük hayatta herkeste bir marka giyme telaşı var gibi… Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Marka kullanmak ise o sanatçının bütçesiyle orantılıdır. Geniş bütçelere sahip her sanatçı marka tüketir ama ‘Logo’lu tasarımlar biraz ezilmiş, sonradan maddi güce sahip kişilerin tercihi olmaktadır.

ZEHRA IŞIK: ‘BU KADAR UZUN TEK İŞBİRLİĞİ BİZE AİT’

Cengiz Abazoğlu ile uzun soluklu bir işbirliğiniz oldu Peki adL olarak Abazoğlu ile işbirliği yapmaya nasıl karar verdiniz?

Aslında adL olarak aklımızda hep yeni isimlerle tanışmak ve aynı yönden bakıp, ortak kararlarda buluşabiliyorsak çalışmak fikri hep vardı. Mağazalarımızda müşteri ve ekiplerle anket yaptık. adL'ye en yakın tasarımcı Cengiz Abazoğlu ismi çıktı. 2012'de bu amaçla Cengiz Bey ile biraraya geldik. Tanıştığımız andan itibaren bazen öyle olur ya, öyle güzel bir enerji oluştu ki; biribirimizi yıllardır tanıyormuşuz gibi fikirlerimizi konuşmaya başladık. Yani böylelikle tanışm a toplantımız bir anda işbirliği ve koleksiyon toplantımıza dönmüş oldu. Sektörde bu kadar uzun ve istikrarla ilerleyen tek işbirliği. Bu kadar sezondur da çok güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum.

Bu kadar renk, hikaye ve koleksiyon arasında sizin stil çerçeveniz nasıl? Hangi parça imza kıyafetinizdir? Hangi renkler vazgeçilmeziniz?

Sezon trendlerini kendinize göre yorumlamak önemli bence. Spor-şık giyinmeyi seviyorum çünkü bir günümün nasıl geçeceği, ne gibi programların eklenip/çıkacağı belli olmuyor. Dolayısıyla zamansız giyinmeyi seviyorum ki programımdaki herhangi bir değişiklik beni etkilemesin. İmza kıyafetim ceketlerim sanırım… Ben rengarenk ceketler giymeyi çok severim.