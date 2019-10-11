DB Berdan defilesi gerçekleşti

DB Berdan’ın 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu kendini sevenler için hazırlandı. ‘Kendini Sevenler Kulübü’ adlı koleksiyon, erkek egemen spor kulüplerinin yarışma nosyonunu bu kez ‘Eşitlik için Yarışma’ya çevirerek cinsiyet kalıplarını tersyüz ediyor. İkili, bu görünmez rekabet içinde herkesi kendini sevmeye ve başkalarının farklılıklarını kabullenmeye yarışa davet etti.

Her sezon cinsiyet haklarına önem veren marka, koleksiyonunun büyük bir bölümünde organik ve çevreye duyarlı malzemeler kullandı. 80'ler ve 90'lar başındaki hip-hop ve acid house kültüründen ilham alınan kreasyonda oversize batik denim kapüşonlular, şorta dönüşen jogger pantolonlar, yarasa kollu 80'ler düğmeli gömlekler, eteğe dönüşen basketbol şortları öne çıktı.

Farklı kişilikler ve kimliklerdeki modellerin podyuma çıktığı defilede, mankenlerin kendilerine has şovları da dikkat çekti.