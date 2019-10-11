Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
DB Berdan defilesi gerçekleşti
DB Berdan defilesi gerçekleşti
Deniz ve Begüm Berdan'ın markaları DB Berdan, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı. Ünlülerin akın ettiği defilede cinsiyet kalıpları tersyüz edildi...
Moda 11 Ekim 2019 - 12:54

DB Berdan’ın 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonu kendini sevenler için hazırlandı. ‘Kendini Sevenler Kulübü’ adlı koleksiyon, erkek egemen spor kulüplerinin yarışma nosyonunu bu kez ‘Eşitlik için Yarışma’ya çevirerek cinsiyet kalıplarını tersyüz ediyor. İkili, bu görünmez rekabet içinde herkesi kendini sevmeye ve başkalarının farklılıklarını kabullenmeye yarışa davet etti.
Her sezon cinsiyet haklarına önem veren marka, koleksiyonunun büyük bir bölümünde organik ve çevreye duyarlı malzemeler kullandı. 80'ler ve 90'lar başındaki hip-hop ve acid house kültüründen ilham alınan kreasyonda oversize batik denim kapüşonlular, şorta dönüşen jogger pantolonlar, yarasa kollu 80'ler düğmeli gömlekler, eteğe dönüşen basketbol şortları öne çıktı.
Farklı kişilikler ve kimliklerdeki modellerin podyuma çıktığı defilede, mankenlerin kendilerine has şovları da dikkat çekti.

Etiketler