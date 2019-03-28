Demi Rose otomobilden inerken zorluk çekti

Bir dönem Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga ile birlikte olan ve bu sayede adını duyurmayı başaran Demi Rose, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

1800 TL değerinde Nadine Merabi imzalı bir elbise giyen Rose, ayağına büyük gelen ayakkabılarıyla dikkat çekti. Yürürken zorlandığı belli olan Rose’un ayakkabısından çıkan parmakları ve kayan topukları ise görüntüyü bir hayli bozmuş…

Demi Rose sadece stili ve ayakkabılarıyla değil, mekanın önüne geldiğinde de otomobilinden inememesiyle konuşuldu. 24 yaşını Londra’da bir gece kulübünde kutlayan Rose, gece için dar bir elbise giyince, aracından inerken bir hayli zorlandı.

Model, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için aracından son derece dikkatli bir şekilde, her adımını hesaplayarak attı.

