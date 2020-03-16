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Donatella Versace corona virüsü ile mücadele için 200 bin euro bağışladı
Donatella Versace corona virüsü ile mücadele için 200 bin euro bağışladı
Donatella Versace ve kızı Allegra, corona virüsle mücadeleyi desteklemek amacıyla Milano'daki bir hastaneye 200 bin Euro bağışta bulundu.
Moda 16 Mart 2020 - 11:07

Donatella Versace ve kızı Allegra, corona virüs ile mücadele için Milano’da bulunan San Raffaele hastanesine 200 bin euro bağışta bulundu. Versace’in Yaratıcı Baş Sorumlusu 67 yaşındaki Donatella ve 33 yaşındaki kızı Allegra, hastanenin yoğun bakımında tedavi gören hastalara bağışlarıyla destek oldu.

Donatella Versace yaptığı açıklamada; “Böyle zamanlarda, birlik olmak ve destek vermek önemlidir, ancak ön saflarda yer alan herkese her gün yüzlerce hayat kurtarmak için savaşmak için yardımcı olabiliriz. Bu yüzden Allegra ve ben, Milano’daki San Raffaele hastanesinin yoğun bakım bölümüne 200 bin euro, kişisel bağış yapmaya karar verdik. Kalplerimiz bu hastalıktan etkilenen herkesle ve son haftalarda sevdiklerimize bakmak için kahramanca çalışan tüm doktorlar ve tıbbi personelle” dedi.

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