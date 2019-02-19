Dünyaca ünlü isimler Karl Lagerfeld’in ardından duygusal paylaşımlar yaptı

Moda dünyasının en saygın isimlerinden biri olan ünlü tasarımcı ve Chanel'in sanat yönetmeni Karl Lagerfeld, bu sabah 85 yaşında hayatını kaybetti.

Moda dünyasının dahi adamı, Chanel’in sanat yönetmeni Karl Lagerfeld, bu sabah 85 yaşında, Paris'in hemen dışında yer alan Neuilly-sur-Seine'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

Haberi duyan herkes ve moda dünyası şoka uğradı. Bir süredir rahatsız olduğu bilinen ve hatta geçtiğimiz ay yorgun olduğu için Paris’te düzenlenen Chanel 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunun tanıtım defilesinde yer alamayan Lagerfeld, son zamanlarda giderek daha zayıflamış ve sağlığını kaybetmişti…

Alman bir annenin ve İsveçli bir babanın Hamburg doğumlu oğlu olan Lagerfeld, 20’li yaşlarında 1983 yılında Chanel ile çalışmaya başladı. Koyu renk kıyafetleri ve takım elbiseleri, siyah güneş gözlükleri, beyazlaşan ve at kuyruğu yapılmış saçları ile ikonikleşmiş olan Lagerfeld ardından modeller, oyuncular, tasarımcılar üzüntülerini dile getirdi…

Donatella Versace, Karl Lagerfeld ardından bir paylaşım yaptı ve abisi Gianni ve kendisinin hayatına dokunduğunu ve onu asla unutmayacaklarını yazdı…

Victoria Beckham haberi duyduğunda üzüldüğünden ve Karl’ın bir dahi olduğundan bahsetti. Beckham, kendisine hem profesyonel hem de şahsen çok nazik ve cömert davrandığını da yazdı.

Tasarımcı Alexa Chung ise Karl Lagerfeld ile bir anısını paylaştı. Yıllar önce Lagerfeld ile röportaj yapmaya gittiğinde çok korktuğunu yazan Chung, hayatının en büyüleyici deneyimine davet ettiği için ünlü tasarımcıya teşekkür etti.

Ünlü model Diane Kruger, Karl Lagerfeld’in kendisi için ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Her zaman kendisine karşı son derece nazik olduğunu yazan Kruger, kızı ile Fransa’ya geldiğini, kızını Karl ile tanıştırmak istediğini fakat yetişemediğini de beliritti…

Ünlü kardeşler Gigi ve Bella Hadid ise ‘Kalbim çok kırıldı. Seninle her saniye bir onur, neşe ve ilham kaynağıydı. Keşke seni son bir kez kucaklayabilseydim” dedi.

Chanel ise ünlü tasarımcının ardından uzun bir yazı kaleme aldı. İşte o satırlar…

1983 yılından bu yana Chanel’in Kreatif Direktörü olan Karl Lagerfeld'in aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Olağanüstü bir yaratıcılığa sahip olan Karl Lagerfeld, Gabrielle Chanel'in yarattığı markanın kodlarını yeniden icat etti: Chanel ceketi ve takımı, Küçük Siyah Elbise, göz alıcı tüvitler, Two-Tone ayakkabı, kapitone çanta, inci ve değerli taşlar… Karl Lagerfeld, Gabrielle Chanel için şu sözleri sarf etmiştir: “Benim işim hiçbir zaman onun yaptıklarını yapmak değildi, onun yapacaklarını yapmaktı. Chanel'i Chanel yapan şeylerden biri de fikirlerinizi birçok kalıba uydurabilirsiniz.”

Karl Lagerfeld, uçsuz bucaksız hayal gücüne sahip yoğun bir zeka ile fotoğrafçılık ve kısa filmler dahil olmak üzere artistik ufukları keşfetti. Chanel, bütün marka kampanyaları için onun yeteneğinden 1987 yılından beri faydalandı. Son olarak, bir kişi asla Karl Lagerfeld'in doğuştan gelen hazır cevaplılığından ve kendisiyle olan alaycılığından bahsetmeden geçemez.

Chanel’in CEO'su, Alain Wertheimer şunları söyledi: “Yaratıcı dehası, cömertliği ve sıra dışı sezgisiyle Karl Lagerfeld zamanının ötesinde biriydi. Bu özellikleriyle Chanel'in başarısına büyük katkıda bulundu. Bugün ben sadece bir arkadaşımı kaybetmedim, ama hepimiz 1980'lerin başında bütün markayı yeniden yaratması için gözüm kapalı bıraktığım olağanüstü bir yaratıcı zekayı kaybettik.”

Chanel’in Moda Başkanı Bruno Pavlovsky ise şunları söyledi: “Defile üstüne defile, koleksiyon üstüne koleksiyon, Karl Lagerfeld, Gabrielle Chanel ve CHANEL Modaevi üzerinde izini bıraktı. Chanel’in atölyelerinin ve Métiers d'Art'ın azimle tanıtımlarını sağladı ve bunların sonucunda bilgi birikiminin bütün dünya üzerinde parlamasını sağladı. Ona olan saygımızı sunabileceğimiz en iyi yol, Karl'ın şu sözlerini takip etmek olacaktır: “Bugünü kucaklayarak ve geleceği icat ederek.”

Karl Lagerfeld'in 30 yılı aşkındır en yakın yardımcısı olan Chanel’in Moda Kreasyon Stüdyosu Direktörü Virginie Viard, Gabrielle Chanel ve Karl Lagerfeld’in mirasını yaşatmaya devam edecek.

Chanel, Karl Lagerfeld’in bütün ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına içtenliğiyle başsağlığı diler.