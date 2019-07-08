Eda Taşpınar’ın dev çantası bakın aslında kaç TL!

Stil paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar'ın 45 TL olduğunu iddia ettikleri Jacquemus çantası iki gündür sosyal medyayı meşgul ediyor. Ne var ki o çanta 45 bin TL değil, sadece 4750 TL...

Cemiyet hayatının tanınmış siması Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla sosyal medyayı en iyi kullananlardan isimlerden biri. Özellikle stil paylaşımlarıyla dikkat çeken Taşpınar, geçtiğimiz gün Mikanos’taki tatilinden Jacquemus markasına ait bir çanta ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı…

Çanta sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Herkes 45 bin TL olduğunu iddia ettikleri çantayı konuşuyor. Biz de Jacquemus’ta çantaların o fiyatta olmayacağını bilerek, merak ettik ve hem internet satış adresinden, hem de Instagram hesabından kontrol ettik.

Yaz 2019 La Riviera koleksiyonuna ait çanta şu an indirimde ve 826 dolara satılıyor. Yani 45 bin TL değil, 4 bin 750 TL… İndirime girmemiş sezon fiyatı ise 5300 TL…

