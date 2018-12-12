Ferruh Karakaşlı, Viyana’da evsizler yararına defile gerçekleştirdi

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Hayatını Viyana ve İstanbul’da sürdüren Ferruh Karakaşlı ve Viyana Belediyesinin resmi yardım kuruluşu OBDACH Vinenna güçlerini birleştirdi ve bir defile hazırladı. Evsizler için düzenlenen defilenin tüm geliri evsizlere verildi. Evsizlerin kendilerini mutlu edecek yeni yıl istekleri belirlenerek bir liste yapıldı ve bu liste online olarak yayınladı. Defile sırasına yapılan çekilişlerin tüm geliri de evsizlere verildi.

Çekilişi kazanan kişi, Ferruh Karakaşlı Koleksiyonundan komple bir kıyafet kazandı. Obdach Vienna Viyana Belediyesinin Resmi Yardım kuruluşu, bu defile ile 8000 kişinin hayatına dokunarak, onlara yaşam alanları sağlamış oldu. Yüzlerce evsiz çocuğun artık yaşayabilecek bir evleri oldu.

