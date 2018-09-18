Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi için hazırladığı forma beğenilmedi

Galatasay'ın yeni sezonda giyeceği Şampiyonlar Ligi forması taraftardan olumsuz eleştiri aldı. Düşüncenin güzel olduğu ama uygulamanın berbat olduğunu düşünenlerin sayısı ise bir hayli fazla...

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Galatasaray formalarını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak 2018/19 sezonu için hazırlatılan alternatif forma ise sınıfta kaldı. TFF’nin resmi internet sitesinde paylaşıldığı andan itibaren taraftar yoğun bir şekilde sosyal medyada forma hakkında konuşmaya başladı.



Boğaz temalı hazırlanan yeni formayı futbolcular Şampiyonlar Ligi’nde giyecek. Hatırlarsanız üretici firma, takımların alternatif formalarına, buldukları şehirlerin simgesi haline gelen detayları işleme kararı almıştı. Buradan yola çıkarak Galatasay da formasında İstanbul Boğazı’na yer verdi. Ne var ki Boğaz dışında her şeye benzetildi. Kimi kusmuş da üstüne bulaşmış derken kimi de üzerine yumurta damlamış gibi göründüğüne dikkat çekti.

Saflığı temsil eden beyaz üzerine, İstanbul’un ve Boğazın izlerini yansıtan forma, GS Store’larda 189.90 TL’den satışa çıktı. Lakin yapılan yorumlar ‘Beğenmediğimiz bir formayı almayız’ yönünde… İşte sosyal medyaya yansıyan tepkilerden bazıları…